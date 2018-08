«Trashman’s Dilemma» στο Θέατρο Από Μηχανής

Η διεθνής ομάδα New Fangled Stages με τους ηθοποιούς Lynn Vogt και Bruce Gooch από το Τορόντο, τον Jon Osbaldeston από το Λονδίνο και τον Davydd Cook, Καναδό ηθοποιό που ζει στην Ελλάδα, συναντιέται για να παρουσιάσει στο Από Μηχανής Θέατρο για τρεις μόνο παραστάσεις (30/11, 7/12 & 14/12) το «Trashman’s Dilemma» του Bruce Gooch, που απέσπασε εξαιρετικές κριτικές στο εξωτερικό.Lynn Vogt και Bruce GoochΗ διεθνής αυτή ομάδα συναντήθηκε τελευταία το 2016 στην Νέα Υόρκη όπου το έργο επιλέχτηκε και συμμετείχε στον τελικό του Off Broadway New York New Works Festival.Στο «Trashman’s Dilemma», σε ένα τοπίο ερημωμένο από τον πόλεμο, 4 άγνωστοι συναντιούνται καθώς ο κόσμος βαδίζει προς την πλήρη εκμηδένιση, για να ανακαλύψουν και πάλι την γλώσσα, την οικογένεια, τη θυσία, τη ζωή και την ελπίδα. Το «Trashman’s Dilemma» μιλάει σε βάθος για τον «εταιρικό» κόσμο του Trump, του φόβου και της διχόνοιας, στον οποίο ζούμε.Σκηνοθεσία: Company CollaborationΠαραστάσεις:Παρασκευή 30/11 στις 18:00Παρασκευή 7/12 στις 18:00Παρασκευή 14/12 στις 18:00Τιμές εισιτηρίων:Γενική είσοδος: 16 ευρώΜειωμένο: 13 ευρώ (ισχύει για φοιτητές, ανέργους, ΑΜΕΑ, άνω των 65)Ατέλειες: 5 ευρώΠροσφορά Προπώλησης TICKET36513 € έως 27 Αυγούστου:Διάρκεια: 60 λεπτάΚάτω ΣκηνήΘέατρο Από ΜηχανήςΑκαδήμου 13Tηλέφωνο: 210.5232097