Τρίτη 20 Μαΐου 2020: 13 παραστάσεις για να δείτε σήμερα online

13 αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μπορείτε να απολαύσετε online, σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου 2020!



Οι Ελληνικές παραστάσεις που είναι διαθέσιμες online σήμερα:



Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση



Μέσα από το νέο πρότζεκτ της Στέγης με τίτλο «ENTER», καλλιτέχνες ανά τον κόσμο ετοίμασαν νέα έργα, φτιαγμένα στην περίοδο της καραντίνας, μέσα σε μόλις 120 ώρες. Δείτε σήμερα το «Alter Ego» της Μαρίας Παπαδημητρίου, μια παρωδία της μοναξιάς και της απομόνωσης!



Δείτε το εδώ.



Θέατρο Πορεία

Με το σύνθημα «Είμαστε όλοι εδώ» 46 καλλιτέχνες δημιουργούν, για το Θέατρο Πορεία, από ένα προσωπικό βίντεο επί σκηνής, με αναγνώσεις λογοτεχνικών, θεατρικών έργων κ.α. Σειρά σήμερα, έχει η μουσικός Στέλλα Ζιοπούλου, η οποία με το ηλεκτρικό της βιολί παίζει το «Solitutti», μια σύνθεση γραμμένη σε καιρό εγκλεισμού, εν αναμονή μιας ελπιδοφόρας ψυχικής ανά(σ)τασης!



Δείτε το εδώ.



Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Από σήμερα έως την Κυριακή 31/5, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε όλες τις παραστάσεις του ΚΘΒΕ που προβλήθηκαν την περίοδο της καραντίνας. Δείτε σήμερα την παράσταση «Ο τραπεζίτης κερδίζει πάντα δυο φορές» των Ιγνάθιο δελ Μοράλ και Ερνέστο Καμπαγιέρο, αλλά και άλλες παραστάσεις εδώ.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δείτε σήμερα στις 18:00, για τελευταία φορά, την Όλια Λαζαρίδου, μια από τις πιο σημαντικές ηθοποιούς του θεάτρου λόγου, να διαβάζει το σπουδαίο παιδικό μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη, «Το καπλάνι της βιτρίνας», σε σκηνοθετική επιμέλεια του Γιώργου Νανούρη. Την ανάγνωση συνοδεύουν πρωτότυπα ζωγραφικά έργα που δημιούργησε, ειδικά για τη σειρά, ο εικαστικός Αλέκος Λεβίδης.



Βρείτε το εδώ.



Ίδρυμα Ωνάση



Δείτε σήμερα το πρωτοποριακό μουσικό πρότζεκτ του 2019, «Atlas Αθήνα: A Sound Cartography οf Europe», στο οποίο τρεις συνθέτες παρουσίασαν τρία διαφορετικά έργα σε παράλληλες συναυλίες σε ισάριθμες πόλεις, αλλά και πολλές άλλες παραστάσεις που είναι διαθέσιμες για online παρακολούθηση.



Βρείτε τα εδώ.





Μέσω της πλατφόρμας «zoom»



Η Έλλη Παπακωνσταντίνου δημιουργεί μια ψηφιακή παράσταση με τίτλο «Antigone Test Ι this is Me in my Room». Το κείμενο στηρίζεται στα «Ίχνη της Αντιγόνης» ένα από τα γνωστότερα έργα της σπουδαίας σύγχρονης Σουηδής Χριστίνας Ουζουνίδη που αντλεί από τον αρχαιοελληνικό μύθο της Αντιγόνης και μιλά για την έμφυλη διαχρονική βία και την κατασκευή της έμφυλης ταυτότητας. Η παράσταση παίζει ξανά σήμερα στην πλατφόρμα του «zoom» στις 19.15. Για να αγοράσετε το εισιτήριο σας και να δείτε την παράσταση, μπείτε εδώ.

Μία παράσταση από τον Θοδωρή Βουρνά



Παρακολουθήστε ελεύθερα το έργο του Stuart Slade, «BU-21», το οποίο ανέβηκε στο Θέατρο 104 το 2018, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Βουρνά. Τι θα γινόταν αν αυτό που έβλεπες στις ειδήσεις συνέβαινε και σε ’σενα; Αν γινόσουν μέρος εαυτών των γεγονότων που συμβαίνουν στον κόσμο και που εσύ βλέπεις απ’ την απόσταση του ψηφιακού μέσου που προβάλλει τα νέα;

Δείτε την παράσταση εδώ.

Comédie-Française

Η Comédie-Française σήμερα στις 21:30, προβάλει την παράσταση «Figaro Gets a Divorce» του Έντεν φον Χόρβατ, σε σκηνοθεσία Jacques Lassalle. Το έργο αποτελεί το σίκουελ της όπερας «Οι γάμοι του Φίγκαρο» του Μότσαρτ.



Δείτε την παράσταση εδώ.



Schaubühne του Βερολίνου

Όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, η Βερολινέζικη Schaubühne ανεβάζει με ελεύθερη πρόσβαση, μια παράστασή της, η οποία θα είναι διαθέσιμη μόνο από τις 19:30 μέχρι τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα. Σήμερα, προβάλει την παράσταση «Δεσποινίς Τζούλια» του Michail Durnenkov, μια εκδοχή βασισμένη στο νατουραλιστικό θεατρικό έργο του Άουγκουστ Στρίντμπεργκ. Η σκηνοθεσία είναι του Thomas Ostermeier. Στα ρώσικα με γερμανικούς υπότιτλους.



Δείτε την παράσταση εδώ.



Metropolitan Opera Νέας Υόρκης

Η Metropolitan Opera Νέας Υόρκης προβάλει την όπερα «Ιδομενέας» του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Ο James Levine διευθύνει αυτή την σπάνια επανάληψη που διαδραματίζεται μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας.



Δείτε την παράσταση εδώ.

Κρατική όπερα της Βιέννης



Κάθε μέρα, η Κρατική όπερα της Βιέννης ανεβάζει και από μία παράσταση στην streaming πλατφόρμα της. Σήμερα, λοιπόν, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε online, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα «Ελεύθερος σκοπευτής» του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ, σε μουσική διεύθυνση Tomáš Netopil.



Δείτε την παράσταση εδώ.





Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας



Δείτε ξανά την παράσταση «Barber Shop Chronicles» του Inua Ellams, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Olivier Bijan Sheibani. Η παράσταση διαθέτει υπότιτλους και θα είναι διαθέσιμη έως τις 21/5.



Δείτε την εδώ.



Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

H Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προβάλει την όπερα «Τραβιάτα» του Τζουζέπε Βέρντι, σε σκηνοθεσία του Richard Eyre. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη έως τις 8/6 στα ιταλικά με αγγλικούς υπότιτλους.



Δείτε την παράσταση εδώ.

Κι άλλες θεατρικές παραστάσεις online!

Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε παλαιότερες παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, που είναι διαθέσιμες online στο ψηφιοποιημένο αρχείο του, τη νέα υπηρεσία on demand του Θεάτρου Τέχνης, που μπορείτε να παρακολουθήσετε παραστάσεις έναντι χαμηλού αντιτίμου, εμβληματικές παραστάσεις από το αρχείο του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, καθώς και άλλες πολλές παραστάσεις που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο!