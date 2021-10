Ο Θεατρικός Οργανισμός «Νέος Λόγος» παρουσιάζει για 3 μόνο παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη, το έργο της Ελέιν Μέρφυ «Τζεμ» στο Θέατρο Αμαλία, τη Δευτέρα 1η, την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου.



Το «Τζεμ» παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μετάφραση Χριστίνας Μπάμπου Παγκουρέλη και σκηνοθεσία Φώτη Μακρή, με τις Μαρία Κανελλοπούλου, Στέλλα Κρούσκα και Βασιλίνα Κατερίνη.

Το «Τζεμ» γράφτηκε το 2008 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς στο Dublin Fringe Festival στο Δουβλίνο και κέρδισε το βραβείο Fishamble New Writing Award. Αμέσως μετά η παράσταση μεταφέρθηκε στο Civic Theatre στο Δουβλίνο.



Την ίδια χρονιά ήταν υποψήφιο για το καλύτερο έργο της χρονιάς στην Ιρλανδία από τα Irish Times Theatre Awards.



Το 2009 παρουσιάστηκε στο Edinburgh Fringe Festival στη Σκωτία και κέρδισε το βραβείο Carol Tambor Best of Edinburgh Award.



Το 2008, η Ελέιν Μέρφυ κέρδισε το βραβείο Stewart Parker BBC Northern Ireland Drama Award.

Από το 2008 μέχρι σήμερα, το «Τζεμ» έχει παιχτεί σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο.



Στην Αθήνα παρουσιάζεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Studio Μαυρομιχάλη.

Λίγα λόγια για το έργο:

Τρεις γενιές γυναικών κάπου στο Δουβλίνο… κάπου στην Ευρώπη… κάπου δίπλα μας…

Η Κέι, η κόρη της η Λορέιν και η εγγονή της, η Άμπερ.

Μέσα από διαδοχικούς μονολόγους μας αφηγούνται τα γεγονότα μιας χρονιάς που θα αλλάξει άρδην τις ζωές τους και θα επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητες τους.

Το πάρτι της αποφοίτησης. Ποτά, μεθύσι, κοκαΐνη στις τουαλέτες. Μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Μια βραδιά σάλσα και μια αποτυχημένη ερωτική συνεύρεση με προοπτική… Επίσκεψη σε sex shop: «Ποιόν δονητή θέλετε; Τον κλασικό λαγό ή τον Deluxe;». Ένας ναρκομανής και άστεγος πρώην σύζυγος. Συμβουλές της ψυχιάτρου: «Κάνε κάτι καλό για τον εαυτό σου!».

Και κάπου στο παρασκήνιο, ο παππούς Τζεμ. Απών στο έργο, αλλά παρών στις ζωές των τριών γυναικών.

Η κάθε μία από αυτές τις γυναίκες παλεύει μόνη με τον εαυτό της και με τους γύρω της για να μπορέσει να οργανώσει και να ζήσει την ζωή της με τον τρόπο που αυτή θα ήθελε. Μήπως όμως τελικά η λύση είναι δίπλα μας; Μήπως η λύση τελικά είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε και μας αγαπάνε;

Τρυφερό αλλά και σκληρό, συγκινητικό αλλά και γεμάτο χιούμορ, ανατρεπτικό και τολμηρό, το έργο της Ιρλανδής Ελέιν Μέρφυ, έρχεται να μας υπενθυμίσει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε όλοι μας, ότι ο άνθρωπος πάνω απ’όλα έχει ανάγκη την επαφή, το άγγιγμα, την κατανόηση την αλληλεγγύη και την αγάπη.

Δείτε το τρέιλερ:

Συντελεστές



Μετάφραση : Χριστίνα Μπάμπου - Παγκουρέλη

Σκηνοθεσία – Μουσική Επιμέλεια : Φώτης Μακρής

Σκηνικά – Κοστούμια : Μαρία Μπενάκη

Μουσική Σύνθεση : Φοίβος Σαμαρτζής

Φωτογραφίες : Νίκος Νικόπουλος

Παίζουν: Μαρία Κανελλοπούλου, Στέλλα Κρούσκα, Βασιλίνα Κατερίνη

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Δευτέρα 1η Νοεμβρίου στις 21:00

Τρίτη 2 Νοεμβρίου στις 21:00

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου στις 21:00

Προπώληση εισιτηρίων:



https://www.ticketplus.gr/event?id=199

Πληροφορίες – κρατήσεις: 2310 842509