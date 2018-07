Βραδιά Stand Up Comedy στον Πολύγυρο

Τρείς κωμικοί, με μακροχρόνια εμπειρία στον χώρο του stand up comedy, αγαπητοί στη Θεσσαλονίκη και με μεγάλη παρουσία σε όλη την Ελλάδα, μοιράζονται την ίδια σκηνή και μας παρουσιάζουν κομμάτι της δουλειάς τους. Τρείς άνθρωποι, τρία διαφορετικά στιλ, έξυπνα αστεία και γρήγορες εναλλαγές σε μια βραδιά ολόφρεσκης κωμωδίας.



Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 - Ώρα 21.00 είσοδος ελεύθερη



Διάρκεια Παράστασης: 90 λεπτά



Λίγα λόγια για τους κωμικούς:



Η Ήρα Κατσούδα ασχολείται επαγγελματικά µε το stand up comedy, με συνεχείς παραστάσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και σε περισσότερες από 30 πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Το 2014-15 σε συνεργασία με τον Ανδρέα Πασπάτη, παρουσίασαν το πρώτο stand up comedy battle στην Ελλάδα στο πλαίσιο της παράστασης «Ο καθένας τα δικά του», ενώ το 2016 διοργάνωσαν και παρουσίασαν το πρώτο ζωντανό stand up comedy talk show “The Comedians” (Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης). Έχει συμμετάσχει στο Stand up for U 2016 για το πρόγραμμα «Νονός της Unicef» που αναμεταδόθηκε από τον ALPHA καθώς επίσης έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε διοργανώσεις TedX. (Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη). Το 2012 ήταν μια εκ των δύο συγγραφέων του κωµικού show «Ο Γάμος» που παιζόταν για 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Εφέτος παρουσίασε την σόλο του παράσταση με τίτλο «Χωρίς Γλουτένη» που παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία. Διοργανώνει βραδιές Open Mic. Έχει εργαστεί ως ηθοποιός και κειμενογράφος διαφηµίσεων. Έχει σπουδάσει Οικονομικά (Α.Π.Θ.), κλασσική μουσική, χορό και υποκριτική (studio Φλέµινγκ).



Ο Ανδρέας Πασπάτης ασχολείται επαγγελματικά µε το stand up comedy. Ξεκίνησε την ενασχόληση του µε την κωμωδία το 2007. Μετράει εμφανίσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και στο Λονδίνο όπου έχει συμμετάσχει και σε παραστάσεις του comedycentral. Το 2015, μαζί με την Ήρα Κατσούδα, διοργάνωσαν και συμπαρουσίασαν, το πρώτο stand up comedy battle, και το 2016 το πρώτο ζωντανό comedy talk show «The Comedians», στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στην Αθήνα. Έχει συμμετάσχει στο «Stand up for U» για το πρόγραμμα «Νονός της Unicef», που αναμεταδόθηκε από τον ALPHA. Εφέτος παρουσίασε την σόλο του παράσταση με τίτλο «Τσάι Party» που παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία. Ιδρυτής και πρόεδρος της comedy society του Brunel University (London), παραδίδει stand up comedy workshops και διοργανώνει βραδιές Open Mic. Σπούδασε Πληροφορική (Α.Π.Θ.) και Game Design (Brunel University London).



Ο Θανάσης Σαμαράς (Cain) ξεκίνησε ν’ ανεβάζει κωμικά βίντεο στο Youtube το 2012 και από τότε ανήκει στην ομάδα του Comedy Lab. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με το Mega channel όσον αφορά στην δημιουργία βίντεο για την ηλεκτρονική πλατφόρμα του καναλιού. Η ενασχόλησή του με τα βίντεο τον οδήγησε να εργαστεί κι ως Executive Producer στην εταιρία Entrinno Productions, του Σάκη Τανιμανίδη, για λογαριασμό της εκπομπής «Ντενεκές» που προβλήθηκε από το Μακεδονία TV. Εκτός των βίντεο ασχολείται επαγγελματικά και με το Stand Up Comedy τα τελευταία πέντε χρόνια. Έχει παίξει στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας και ήταν ο πρώτος που σε συνεργασία με άλλον κωμικό διοργάνωσε το πρώτο Open Mic στη Θεσσαλονίκη το 2014, για την ανάδειξη νέων ατόμων στο Stand Up Comedy. Συνεχίζει τις παραστάσεις μέχρι τώρα κι ετοιμάζεται για την πρώτη του σόλο παράσταση.



Τη βραδιά Stand Up Comedy διοργανώνουν το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής στον Πεζόδρομο του Πολυγύρου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.