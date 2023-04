«Χασάπης» του Νικολά Μπιγιόν στο θέατρο Αλκμήνη

Το θεατρικό έργο του Καναδού συγγραφέα Νικολά Μπιγιόν «Χασάπης» ανεβαίνει από το Σάββατο 22 Απριλίου, κάθε Σάββατο και Κυριακή για 12 μόνο παραστάσεις στο θέατρο Αλκμήνη, σε μετάφραση και σκηνοθεσία του Νίκου Σκουλά.

«Τραύμα, πόνος, μίσος, ενοχή, τιμωρία, ντροπή, συγχώρεση, εξιλέωση και δικαιοσύνη, είναι όλα συνυφασμένα σε μια πραγματικότητα, όπου η γραμμή μεταξύ δράστη και θύματος είναι συχνά θολή. Η μεγαλύτερη ζημιά που προκαλείται σε ένα θύμα είναι, πως όταν μολυνθεί με το μίσος, μεταμορφώνεται στην αντανάκλαση της εικόνας του θύτη του. Με αυτόν τον τρόπο, ο κύκλος της βίας διαιωνίζεται, συχνά με αυξημένη σκληρότητα και τρέλα.»

Λουΐς Άρμπορ*

Σε ένα αστυνομικό τμήμα του Τορόντο στον Καναδά, ένας επιθεωρητής, ένας δικηγόρος πνευματικών δικαιωμάτων και μία διερμηνέας, αναζητούν την ταυτότητα ενός ταλαιπωρημένου-σαν άστεγος στην εμφάνιση- 65άρη άντρα, που κάποιοι τον παράτησαν, ντυμένο με στρατιωτική στολή, ένα σκούφο του Άη Βασίλη στο κεφάλι και ένα γάντζο του χασάπη στο λαιμό. Η εξέλιξη και οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη, το βράδυ της Παραμονής Χριστουγέννων με απροσδόκητο αποτέλεσμα.

Το έργο ασχολείται με τα εγκλήματα πολέμου σε εμφύλια διαμάχη, την κακοποίηση και τις ακρότητες που προκύπτουν αναπόφευκτα, καθώς και το αίσθημα της εκδίκησης που εγκλωβίζει τα εκάστοτε θύματα σε έναν ατέλειωτο κύκλο αυτοδικίας και αίματος.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται ακόμα, με αδελφούς λαούς να μάχονται αναμεταξύ τους και με ακρότητες που συμβαίνουν αυτή την στιγμή και δεν πρόκειται πραγματικά να μάθουμε ποτέ, το έργο παρουσιάζει τον ψυχισμό του θύματος και τη δίψα του για εκδίκηση με τρόπο σκληρό και ρεαλιστικό, χωρίς ρομαντισμό και ευκολίες.

Έργο σκληρό, τολμηρό και κυνικό, θέτει καίρια ερωτήματα σε όλους τους παραπάνω τομείς.

Ο συγγραφέας Νικολά Μπιγιόν (Nicolas Billon), έχει γράψει τα έργα «Iceland», «Greenland», «The Measure of Love», «The Elephant Song», καθώς και μονολόγους και διάφορα μονόπρακτα.

Έχει κερδίσει πολλά βραβεία στον Καναδά (Governor-General’s Award for Drama, a Canadian Screen Award, and a Writers Guild of Canada Screenwriting Award), ενώδιασκεύασε το θεατρικό του έργο «Το τραγούδι του Ελέφαντα» σε σενάριο, που έγινε ταινία στο Χόλιγουντ με τον Bruce Greenwood, την Kathrine Kinnear, την Cari Ann Moss και τον Xavier Dolan. Ο «Χασάπης» είχε ανέβει στον Καναδά με πρωταγωνιστή τον Τerry O’Quinn, πρωταγωνιστή της σειράς Lost και του εμβληματικού καλτ φιλμ «Ο πατριός»(The stepfather).

Μετάφραση, Σκηνοθεσία: Νίκος Σκουλάς

Μουσική (πρωτότυπη σύνθεση): Ανδρέας Γαλανόπουλος

Ηχητικό μοντάζ: Κώστας Ραγιαδάκος, Κωνσταντίνος Γεροχρήστος

Ηχητική επεξεργασία: The Audio Cult

Σκηνικά- Κοστούμια: Θάλεια Ξενάκη

Κατασκευή σκηνικών: Ιωάννης Ζώρζος, Κωσταντής Σκαντζής

Βοηθοί σκηνοθέτη: Απόστολος Τσούνης, Νικολέτα Ζώρζου

Φωτογραφίες: Κατερίνα Αρβανίτη

Αφίσα: Τάκης Πραπαβέσης

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου

Ηθοποιοί: Λουκάς Κούτρας, Οδύσσεια Μπουγά, Νίκος Σκουλάς, Ορέστης Τουλιάτος.

Πληροφορίες

Θέατρο Αλκμήνη: Αλκμήνης 8-12, Αθήνα



Πρεμιέρα: Σάββατο 22 Απριλίου



Ημέρες παραστάσεων: Σάββατο και Κυριακή, έως τέλος Μαΐου



Ώρα έναρξης: 21.30

Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ (γενικής είσοδος), 8 ευρώ (μειωμένο)

Προπώληση: www.ticketservices.gr

Προσφορά προπώλησης: 10 ευρώ (για τις πρώτες τέσσερις παραστάσεις: 22, 23, 29 & 30Απριλίου)

*Από την εισαγωγή του έργου, που έγραψε η Λουΐς Άρμπορ (LouiseArbor), πρώην μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Καναδά και πρώην Γενικός Εισαγγελέας των Διεθνών Ποινικών Δικαστηρίων για την πρώην Γιουγκοσλαβία και τη Ρουάντα.