Μετά από έναν κύκλο 46 sold-out παραστάσεων κατά την περσινή σεζόν, η πολυσυζητημένη μεταγραφή του «Οιδίποδα» από τον Βρετανό σκηνοθέτη και θεατρικό συγγραφέα Robert Icke επιστρέφει από τις 12 Νοεμβρίου 2026 στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων. Το κλασικό αριστούργημα του Σοφοκλή μεταφέρεται στο σήμερα, παίρνοντας τη μορφή ενός σκοτεινού και ηλεκτρισμένου πολιτικο-οικογενειακού θρίλερ που θέτει στο μικροσκόπιο την έννοια της αλήθειας, της εξουσίας, της δημόσιας εικόνας και της προσωπικής ευθύνης.

Το έργο, που έχει αποσπάσει βραβείο Olivier και 7 υποψηφιότητες για Tony, καταφθάνει εκ νέου στην Αθήνα κουβαλώντας την τεράστια επιτυχία που σημείωσε στο West End του Λονδίνου και στο Broadway της Νέας Υόρκης.

Ο Icke, ήδη γνώριμος στο ελληνικό κοινό από το «The Doctor» και τη θεατρική διασκευή του «1984» του George Orwell, τοποθετεί τη δράση στη βραδιά των εκλογών. Ο Οιδίποδας παρουσιάζεται ως ένας εξαιρετικά ικανός ηγέτης και αδιαφιλονίκητο φαβορί της εκλογικής κούρσας. Ενώ οι δημοσκοπήσεις προεξοφλούν μια συντριπτική νίκη και ένα χρονόμετρο μετρά αντίστροφα προς τον απόλυτο πολιτικό θρίαμβο, τα πάντα καταρρέουν. Μέσα από σαρδόνιο χιούμορ και αμείωτη ένταση, ο θεατής παρακολουθεί την απόλυτη συντριβή της ύπαρξης του πρωταγωνιστή, καθώς το πεπρωμένο ξεδιπλώνεται αδυσώπητα μπροστά στα μάτια του.

Στον ομώνυμο ρόλο επιστρέφει ο Νίκος Κουρής, πλαισιωμένος φέτος από νέες προσθήκες στη διανομή. Η Μαρία Κεχαγιόγλου αναλαμβάνει τον ρόλο της Ιοκάστης, ενώ ο Αναστάσιος Γεωργούλας ενσαρκώνει τον Ετεοκλή. Μαζί τους, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος υποδύεται τον Κρέοντα και η Ράνια Οικονομίδου τη Μερόπη, ένα νέο πρόσωπο που έχει εισαγάγει ο ίδιος ο Icke στη διασκευή του.

Την ένταση αυτής της οριακής οικογενειακής και πολιτικής συνάθροισης ζωντανεύουν επί σκηνής και οι Κώστας Νικούλι, Σωκράτης Πατσίκας, Τάκης Σακελλαρίου, Χαρά Γιώτα, Γιάννης Τσουμαράκης και Δανάη-Αρσενία Φιλίδου.

Τη μετάφραση του κειμένου στα ελληνικά υπογράφει ο Νίκος Χατζόπουλος. Τη σκηνοθετική επιμέλεια της ελληνικής παραγωγής έχει αναλάβει η Lizzie Manwaring, με συνεργάτη σκηνοθέτη τον Πρόδρομο Τσινικόρη.