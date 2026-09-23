Άκρως επιτυχημένη και βαθιά συγκινητική ήταν η εκδήλωση στο Φόδελε (21/9), αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Κρητικού λυράρη Κώστα Μουντάκη.

Οι μαθητές του σπουδαίου καλλιτέχνη συναντήθηκαν κι ένωσαν τις φωνές και τις μουσικές τους, ερμηνεύοντας τραγούδια του, ξυπνώντας μνήμες, αισθήσεις και συναισθήματα στο κοινό.

Ήταν μια βραδιά όπου η μουσική του Μουντάκη απέδειξε γι’ ακόμη μία φορά πως δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά συνεχίζει να ζει μέσα από τους ανθρώπους που τη διδάχθηκαν και την υπηρετούν.

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν και το “πλήρες” εισαγωγικό σημείωμα της κυρίας Άννας Μαρίας Γιαννακοδήμου, το οποίο έδωσε στο κοινό μια ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας του μεγάλου λυράρη: από τα καλντερίμια της Αλφάς και τα πρώτα του βήματα, μέχρι τα μεγάλα πανηγύρια του κόσμου και τη διαδρομή που τον έφερε να γίνει γνωστός πολύ πέρα απ’ τα όρια της Κρήτης.

Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν η μουσική εσμιγιά των Φοδελιαδών Παντερή και Παπουτσάκη. Οι δύο συγχωριανοί συναντήθηκαν μουσικά και δημιούργησαν μια στιγμή ιδιαίτερης έντασης και συναισθήματος. Εκεί, στο Φόδελε, η Φοδελιανή ψυχή αγκάλιασε τη Μουντακική αθιβολή κι η μουσική εμιλιά τους ζαναζωντάνεψε τις γλυκές μνήμες μέσα από τη μουσική.

Στο τέλος της βραδιάς, ο Μάνος Μουντάκης μίλησε με ψυχή που συγκίνησε τους ανθρώπους για όσα έζησε στη δική του πορεία ως γιος ενός μεγάλου καλλιτέχνη, μοιραζόμενος προσωπικές στιγμές και βιώματα από τη σχέση του με τον πατέρα του.

Και όλα αυτά συνέβησαν κάτω από τα πλατάνια του Φόδελε, δίπλα στο ποτάμι που έρρεε ήσυχα, μέσα σε ένα τοπίο που έμοιαζε να συμπληρώνει τη μαγεία της βραδιάς.

Μια βραδιά όπου η μουσική, η μνήμη, η ιστορία και οι άνθρωποι συναντήθηκαν για να τιμήσουν έναν από τους σημαντικότερους εκφραστές της κρητικής μουσικής παράδοσης.

Η Αναπνιά – Μέσο Ελεύθερης Καλλιτεχνικής Έκφρασης σε συνδυασμό με την εταιρεία «Αεράκης – Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι & Σείστρον» νιώθει ιδιαίτερη περηφάνια που συμμετείχε σε αυτή τη μοναδική βραδιά και συνέβαλε σε έναν φόρο τιμής που δεν ήταν απλώς μια εκδήλωση μνήμης, αλλά μια ζωντανή συνάντηση με την κληρονομιά και την ψυχή του Κώστα Μουντάκη.

«Τσ’ αγίους τσι θαυματουργούς

ποτέ δε τσι δοξάζω,

για τσ’ ερημίτες τσι φτωχούς

τα πάντα θυσιάζω.»