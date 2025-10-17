Στο πλαίσιο της 36ης Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου, που φέτος φιλοξενείται στη Σάμο, η Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θέατρου Αιγαίου παρουσιάζει την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στον ξεχωριστό χώρο του Μουσείου Οίνου της Σάμου, τη σπονδυλωτή παράσταση «Και Οίνος ευφραίνει καρδίαν …» με συντελεστές από οκτώ ομάδες του Αιγαίου, μεταξύ των οποίων και η Θεατρική Ομάδα Σάμου.

Με αφετηρία τη βαθιά ριζωμένη σχέση του ανθρώπου με το κρασί -όχι μόνον ως απόλαυση, αλλά ως τελετουργία, ως μέσο μνήμης και συναισθηματικής έκφρασης- η παράσταση εξερευνά θεματικές γύρω από τη χαρά, τον έρωτα, την απώλεια και το μοίρασμα.. κρασιού αλλά και συναισθημάτων.

Σκηνές αυτόνομες αλλά αλληλένδετες, σαν σταγόνες από παλαιωμένο μοσχάτο σαμιώτικο κρασί, αφηγούνται στιγμές καθημερινότητας με λόγο θεατρικό, άλλοτε δραματικό και άλλοτε χιουμοριστικό, αντλώντας υλικό από τη λογοτεχνία, την ποίηση και τη βιωματική γραφή.

Ο εμβληματικός χώρος του Μουσείου Οίνου δεν αποτελεί απλώς σκηνικό, αλλά συνδιαμορφωτή της εμπειρίας, καθώς η μοναδική του ατμόσφαιρα συναντά τη θεατρική αφήγηση, με φυσικότητα και συγκίνηση.

Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 η πρώτη παράσταση θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και η δεύτερη στις 8. Το ιδιαίτερο αυτό θεατρικό αυτό δρώμενο εντάσσεται σε μια από τις 30 συνολικά θεατρικές προτάσεις που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της 36ης Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου, η οποία πραγματοποιείται από τις 16 έως τις 27 Οκτωβρίου σε διάφορες σκηνές της Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, με τη συμμετοχή 31 Ερασιτεχνικών Θιάσων του Αιγαίου με ιδιαίτερη πολιτιστική και θεατρική ταυτότητα.

Η 36η Συνάντηση διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου (Ο.Ε.Θ.Α.), με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, με την υποστήριξη μιας πολυπρόσωπης ομάδας εθελοντών, ενώ χορηγική υποστήριξη παρέχει και ο ΕΟΣ Σάμου.

Η φετινή συνάντηση αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 40 χρόνων αδιάλειπτης παρουσίας της Θεατρικής Ομάδας Σάμου — τέσσερις δεκαετίες γεμάτες δημιουργία, προσφορά και αφοσίωση στον πολιτισμό του νησιού.

Σας περιμένουμε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 στο Μουσείο Οίνου, να μοιραστούμε μια βραδιά όπου το θέατρο και το σαμιώτικο κρασί συνομιλούν, ευφραίνοντας νου και καρδιά.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Κρατήσεις θέσεων Διονυσία Κασίου τηλ 697 8556206