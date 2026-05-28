Η θεατρική παράσταση «Πουστάρα», σε σκηνοθεσία και δραματουργία του Ευάγγελου Λάλου, ανεβαίνει στο Θέατρο Μαβίλη από την 1η έως τις 30 Ιουνίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:30.

Με αφετηρία το θέατρο ντοκουμέντο και τις προσωπικές μαρτυρίες των συντελεστών της, η «Πουστάρα» επιχειρεί μια άμεση και ειλικρινή καταγραφή του τι σημαίνει να είσαι γκέι άντρας στην Ελλάδα του σήμερα. Από τα παιδικά χρόνια και τις πρώτες λέξεις που χρησιμοποιούνται ως βία και ταυτόχρονα ως στίγμα, μέχρι τις κοινωνικές μετατοπίσεις των τελευταίων δεκαετιών, η παράσταση διατρέχει μια πορεία γεμάτη συγκρούσεις, αλλαγές και διεκδικήσεις.

Στο κέντρο της αφήγησης βρίσκεται η εμπειρία της ορατότητας: πώς διαμορφώνεται η ταυτότητα όταν το περιβάλλον προσπαθεί να την ορίσει ή να την περιορίσει. Μέσα από προσωπικές αφηγήσεις, χιούμορ και έντονη σκηνική ενέργεια, το έργο μετακινείται ανάμεσα στο πολιτικό και το βιωματικό, στο τραυματικό και το γιορτινό. Είναι ταυτόχρονα μια υπενθύμιση όσων έχουν αλλάξει, από την τηλεοπτική λογοκρισία και τα κοινωνικά ταμπού, μέχρι τη νομοθετική πρόοδο γύρω από την ισότητα στον γάμο και την υιοθεσία, αλλά και όσων παραμένουν ανοιχτά ζητήματα.

Η παράσταση ισορροπεί ανάμεσα στη διαμαρτυρία και τη γιορτή: ένα σκηνικό «πάρτι» για την κατάκτηση της ορατότητας, αλλά και μια πολιτική υπενθύμιση ότι η αποδοχή δεν είναι δεδομένη. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια απλή αλλά ουσιαστική θέση: η ανάγκη κάθε ανθρώπου να μπορεί να υπάρχει χωρίς να απολογείται για αυτό που είναι.

Η διαφήμιση του έργου δημοσιεύεται, μεταξύ άλλων σε δεξιά σελίδα και της εφημερίδας «Εφημερίδας των Συντακτών», η οποία, ως γνωστόν, ανήκει στον εφοπλιστή Δημήτρη Μελισσανίδη, ο οποίος δεν είναι ομοφοβικός.

Διανομή (αλφαβητικά)

Ηλίας Βογιατζηδάκης

Δημοσθένης Ελευθεριάδης

Πάνος Θεοδωρακόπουλος

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Γιώργος Μακρής

Μουσική επί σκηνής / στιχουργικές διασκευές

Σταύρος Τσαντές

Συντελεστές

Σκηνικά / Κοστούμια: Κυριακή Φόρτη

Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Κασσάκος

Κίνηση / Χορογραφία: Δημήτρης Καράλης, Βεατρίκη Καπνίση

Αφίσα / Artwork: Άλκηστις Ακτύπη

Οργάνωση παραγωγής: Μαρίζα Καπνίση