Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, η θεατρική ομάδα ΑΛΜΑ παρουσιάζει τη δημοφιλή κωμωδία των Ρέππα – Παπαθανασίου «Το κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο», μια παράσταση που έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον και την αγάπη του κοινού, καθώς όλες οι προγραμματισμένες παραστάσεις είναι Sold Out.

Το αγαπημένο έργο, εμπνευσμένο από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, ζωντανεύει στη σκηνή μέσα από μια σύγχρονη και ευρηματική προσέγγιση, γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και νοσταλγικές αναφορές που ταξιδεύουν το κοινό σε άλλες εποχές.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Κυπριανός Μουτεβέλης και Χρύσα Μπαλτζάκη, οι οποίοι με σεβασμό στο πρωτότυπο έργο και δημιουργική ματιά αναδεικνύουν τη θεατρική του δυναμική. Τα κοστούμια, επίσης δημιουργία του Κυπριανού Μουτεβέλη, συμβάλλουν καθοριστικά στη μεταφορά της ατμόσφαιρας και της αισθητικής που χαρακτηρίζει την παράσταση.

Οι παραστάσεις φιλοξενούνται στο Θέατρο De Lijsterbes στο Kraainem του Βελγίου, με αγγλικούς υπέρτιτλους, δίνοντας την ευκαιρία και σε μη ελληνόφωνους θεατές να απολαύσουν το έργο.

Η θερμή ανταπόκριση του κοινού και η εξάντληση των εισιτηρίων επιβεβαιώνουν τη διαχρονική αξία του έργου αλλά και τη σημαντική πολιτιστική παρουσία της ελληνικής κοινότητας στο Βέλγιο. Η επιτυχία αυτή αποτελεί δικαίωση για όλους τους συντελεστές και τους εθελοντές που εργάστηκαν με πάθος για την υλοποίηση της παραγωγής.

Η θεατρική ομάδα ΑΛΜΑ συνεχίζει να υπηρετεί τον πολιτισμό και το ελληνικό θέατρο στο εξωτερικό, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη μπορεί να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και γενιές.

«Το κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο» δεν είναι απλώς μια παράσταση· είναι ένα πολιτιστικό γεγονός που κατάφερε να κερδίσει το κοινό και να γράψει τη δική του ιστορία επιτυχίας, πριν ακόμη πέσει η αυλαία.