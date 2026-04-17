Το σπουδαίο έργο «Το Χελιδόνι» του Ισπανού συγγραφέα Γκιλιέμ Κλούα παρουσιάζεται από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο ΕΛΕΡ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Αναστασάκη. Τους δυο ρόλους του έργου ερμηνεύουν η Μαρία Τσιμά και ο Κυριάκος Μαρκάτος.

Το «Χελιδόνι» έχει διαγράψει μια σημαντική διεθνή πορεία, με επιτυχημένες παραστάσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας, στο Λονδίνο, στην Ιταλία, στη Ρουμανία, στην Ουρουγουάη, στη Βραζιλία, στο Πουέρτο Ρίκο, στο Περού, στην Κύπρο, καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες (Μαϊάμι, Νέα Υόρκη, Σικάγο). Στην Αθήνα έχει ανέβει δύο φορές, γνωρίζοντας ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από το κοινό και την κριτική. Το έργο- γραμμένο με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση στο «Pulse» nightclub στο Ορλάντο το 2016- δεν λειτουργεί ως χρονικό ενός γεγονότος, αλλά ως μια βαθιά ανθρώπινη διερεύνηση του τραύματος που αφήνει πίσω του. Ο Κλούα μετατρέπει την πληγή σε ένα πυκνό, εσωτερικό δράμα για τη μνήμη, την απώλεια και τη δύσκολη διαδρομή προς τη συγχώρεση και την αποδοχή του άλλου.

Η δράση εκτυλίσσεται σε ένα διαμέρισμα, σε ένα μάθημα φωνητικής που ξεκινά ως μια τυπική συνάντηση. Πολύ γρήγορα όμως οι δύο χαρακτήρες, η Αμέλια κι ο Ραμόν, καταλαβαίνουμε πως συνδέονται με έναν τρόπο βαθύτερο και πιο οδυνηρό απ’ όσο φαίνεται αρχικά. Ο διάλογός τους εξελίσσεται σε μια σταδιακή σύγκρουση, όπου ο πόνος, η άρνηση και η ενοχή έρχονται στην επιφάνεια. Ένα ψυχολογικό δράμα που μιλά καθαρά κι ειλικρινά για τη βία απέναντι στη διαφορετικότητα και για το κόστος που αφήνει αυτή η βία πίσω της. Χωρίς διδακτισμό και χωρίς εύκολες λύσεις, το έργο κι η παράσταση προσπαθούν να οδηγήσουν τους ήρωες και το κοινό σε μια άμεση επαφή με την αλήθεια.

Συντελεστές:

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία: Γιάννης Αναστασάκης

Σκηνικά – Κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου

Μουσική: Αντώνης Παπανικολάτος

Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Παπακωνσταντίνου – ΕβίναΒασιλακοπούλου

GraphicDesigner: Όλγα Κουτρουμάνου

Φωτογραφίες: Θεόφιλος Τσιμάς

Τρέιλερ: Χρήστος Συμεωνίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Κουρή

Βοηθός σκηνογράφου: Δανάη Αλιφραγκή

Παραγωγή: MEMENTOMORRIΑΜΚΕ

Οργάνωση παραγωγής: Μαρία Κουρή

Επικοινωνία – Δημόσιες σχέσεις: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | ArtEnsemble

Παίζουν: Μαρία Τσιμά – Κυριάκος Μαρκάτος

Τους στίχους του τραγουδιού «Το χελιδόνι» έγραψε η Μαρία Τσιμά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Θέατρο ΕΛΕΡ

Φρυνίχου 10, Πλάκα(Στάση Μετρό: Ακρόπολη)

Από Δευτέρα 20 Απριλίου

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Earlybird 10€ (έως 31/3)

Τιμές εισιτηρίων:15€ γενική είσοδος | 12€ μειωμένο |5€ ατέλειες ΣΕΗ: (έκδοση μόνο στο ταμείο του θεάτρου)