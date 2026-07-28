Περισσότεροι από 12.000 θεατές παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις του 8ου Φεστιβάλ Επταπυργίου, το οποίο σημείωσε φέτος 14 sold out σε σύνολο 16 εκδηλώσεων. Η φετινή διοργάνωση περιλάμβανε επτά πρωτότυπες παραγωγές και παρουσίασε όπερα, μουσική, ποίηση και σημαντικές καλλιτεχνικές συνεργασίες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του θεσμού.

Έπειτα από πέντε εβδομάδες εκδηλώσεων, το Φεστιβάλ ολοκλήρωσε τον κύκλο του, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ενός από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας. Το ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης και οι σχεδόν συνεχείς κατάμεστες βραδιές επιβεβαιώνουν την απήχηση της φιλοσοφίας του, που βασίζεται στην παραγωγή πρωτότυπων έργων, στην ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας και στη μετατροπή του ιστορικού μνημείου του Επταπυργίου σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού.

Η αυλαία άνοιξε με την «Μποέμ» του Giacomo Puccini, σε σκηνοθεσία Αθανάσιου Κολαλά, τη μεγαλύτερη παραγωγή στην ιστορία του Φεστιβάλ. Η συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ), η συμμετοχή τριών χορωδιών και πολυάριθμων καλλιτεχνών, καθώς και η σύγχρονη σκηνοθετική προσέγγιση, απέσπασαν θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς, ενισχύοντας τη σχέση του θεσμού με το λυρικό θέατρο.

Ακολούθησαν οι δύο συναυλίες της Νατάσσας Μποφίλιου και του Μανώλη Φάμελλου, με ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε ειδικά για το Επταπύργιο, ενώ ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατείχε το αφιέρωμα στον Γιώργο Σεφέρη. Η παραγωγή, που βασίστηκε σχεδόν αποκλειστικά σε καλλιτέχνες της Θεσσαλονίκης, με νέες μελοποιήσεις του Γιώργου Καζαντζή, ανέδειξε τη διαχρονικότητα του έργου του Νομπελίστα ποιητή και συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό θεατών.

Στη νέα δημιουργία και στους καλλιτέχνες της Θεσσαλονίκης ήταν αφιερωμένες και οι συναυλίες της Μέλας Γεροφώτη και του Γιώργου Φωκά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επιλογή του Φεστιβάλ να στηρίζει τη σύγχρονη μουσική παραγωγή της πόλης.

Από τις κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης ήταν η παράσταση «Προσωρινή Αθανασία» του Αλκίνοου Ιωαννίδη, την οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 2.500 θεατές, σε μία βραδιά που ξεχώρισε για τον έντονο συναισθηματικό και πνευματικό της χαρακτήρα.

Το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με δύο ακόμη sold out συναυλίες του Θοδωρή Βουτσικάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θέρμης Con Fuoco, υπό τη μουσική διεύθυνση και τις ενορχηστρώσεις του Γιάννη Πολυμενέρη, το φινάλε εξελίχθηκε σε μια γιορτή μουσικής και συγκίνησης, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά μέχρι την τελευταία νότα.

Σύμφωνα με το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η φετινή διοργάνωση απέδειξε ότι η επιτυχία του θεσμού δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς, αλλά και στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί με τους καλλιτέχνες και το κοινό, καθώς και στη δυνατότητα της Θεσσαλονίκης να παράγει πολιτισμό υψηλού επιπέδου.

Το Κέντρο Πολιτισμού ευχαρίστησε όλους τους καλλιτέχνες, τους δημιουργούς, τους μουσικούς, τους τεχνικούς, τους εργαζομένους, τους εθελοντές, τους χορηγούς και τους συνεργαζόμενους φορείς, καθώς και τους περισσότερους από 12.000 θεατές που στήριξαν με την παρουσία τους τον θεσμό.

Το ραντεβού ανανεώθηκε για το καλοκαίρι του 2027.