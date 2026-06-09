9 Ιουνίου 411 π.Χ.: Το πραξικόπημα των ολιγαρχικών στην Αρχαία Αθήνα

Το ολιγαρχικό κίνημα του 411 π.Χ. υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πολιτικές αναταράξεις της αρχαίας Αθήνας κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου (431-404 π.Χ.).

Στις 14 Θαργηλιώνος, που αντιστοιχεί στην 9η Ιουνίου του 411 π.Χ., οι ολιγαρχικοί ανέτρεψαν το δημοκρατικό πολίτευμα και εγκατέστησαν το καθεστώς που έμεινε γνωστό ως «Αρχή των Τετρακοσίων».

Η πορεία προς το πραξικόπημα είχε ξεκινήσει μετά την καταστροφική Σικελική Εκστρατεία των Αθηναίων (415-413 π.Χ.), η οποία αποδυνάμωσε σοβαρά την πόλη τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά. Οι εύποροι Αθηναίοι, που επιβαρύνονταν σημαντικά με τα έξοδα του πολέμου, αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα και θεωρούσαν ότι η δημοκρατία δεν μπορούσε πλέον να διαχειριστεί αποτελεσματικά την κρίση. Έτσι, άρχισαν να οργανώνουν την ανατροπή της, ακόμη και με βίαιες μεθόδους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δολοφονία του δημοκρατικού πολιτικού Ανδροκλή από ομάδες νεαρών αριστοκρατών.

Κεντρικός οργανωτής του κινήματος ήταν ο ικανός ρήτορας Αντιφών, ο οποίος κινούνταν κυρίως στο παρασκήνιο. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν επίσης ο Φρύνιχος, ο Πείσανδρος και ο πιο μετριοπαθής Θηραμένης. Οι ολιγαρχικοί υποστήριζαν ότι η σωτηρία της Αθήνας απαιτούσε περιορισμό των κρατικών δαπανών και συμμετοχή στα πολιτικά δικαιώματα μόνο όσων μπορούσαν να προσφέρουν στην πόλη με την περιουσία και τη στρατιωτική τους υπηρεσία.

Αρχικά κατάφεραν να πείσουν την Εκκλησία του Δήμου, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι ο Αλκιβιάδης μπορούσε να εξασφαλίσει οικονομική βοήθεια από την Περσία προς όφελος της Αθήνας. Όταν όμως η υπόσχεση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε, οι συνωμότες συνέχισαν τα σχέδιά τους. Πρότειναν τη δημιουργία μιας νέας Βουλής τετρακοσίων ανδρών, η οποία θα αποκτούσε πλήρεις εξουσίες για όσο διαρκούσε ο πόλεμος. Παράλληλα προβλεπόταν η ύπαρξη ενός σώματος πέντε χιλιάδων πολιτών, το οποίο θα συμβουλευόταν η νέα διοίκηση όταν το έκρινε απαραίτητο.

Στην πράξη, οι Τετρακόσιοι, οι περισσότεροι από τους οποίους ανήκαν στην ακραία ολιγαρχική παράταξη, δεν είχαν πρόθεση να μοιραστούν την εξουσία με τους Πεντακισχιλίους. Έτσι διέλυσαν τη δημοκρατικά εκλεγμένη Βουλή των Πεντακοσίων και ολοκλήρωσαν την κατάργηση της δημοκρατίας.

Ωστόσο, η επιτυχία του νέου καθεστώτος εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη του αθηναϊκού στόλου, ο οποίος βρισκόταν τότε στη Σάμο. Οι ναύτες και οι στρατιώτες αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν τους πραξικοπηματίες, δήλωσαν την αφοσίωσή τους στη δημοκρατία και εξέλεξαν νέους ηγέτες, ανάμεσά τους τον Θρασύβουλο και τον Θράσυλο. Παράλληλα ανακάλεσαν τον Αλκιβιάδη και ανακοίνωσαν ότι θα συνέχιζαν τον πόλεμο εναντίον της Σπάρτης.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση των Τετρακοσίων αντιμετώπιζε σοβαρές εσωτερικές συγκρούσεις. Οι μετριοπαθείς, με επικεφαλής τον Θηραμένη, επιθυμούσαν τη διεύρυνση του πολιτεύματος μέσω της συμμετοχής πέντε χιλιάδων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και εκπροσώπων των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Αντίθετα, οι ακραίοι ολιγαρχικοί υπό τον Φρύνιχο ήταν διατεθειμένοι ακόμη και να διαπραγματευτούν με τη Σπάρτη, θυσιάζοντας την αθηναϊκή ηγεμονία ή και την ανεξαρτησία της πόλης.

Την ίδια περίοδο ξεκίνησε η οχύρωση της Ηετιώνειας, στη σημερινή περιοχή της Δραπετσώνας, κοντά στην είσοδο του Πειραιά. Ο Θηραμένης διέδωσε ότι το έργο αυτό θα διευκόλυνε πιθανή σπαρτιατική απόβαση. Οι φήμες αυτές προκάλεσαν την αντίδραση των οπλιτών, οι οποίοι κατέστρεψαν το οχύρωμα. Μέσα στο κλίμα αυτό δολοφονήθηκε και ο Φρύνιχος.

Μετά τα γεγονότα αυτά, οι μετριοπαθείς επικράτησαν και τον Σεπτέμβριο του 411 π.Χ. εγκατέστησαν το καθεστώς των «Πέντε Χιλιάδων». Ο ιστορικός Θουκυδίδης μάλιστα επαινεί αυτό το πολίτευμα, θεωρώντας ότι συνδύαζε στοιχεία τόσο της ολιγαρχίας όσο και της δημοκρατίας.

Όσον αφορά τους ηγέτες της ακραίας ολιγαρχικής παράταξης, ο Αντιφών καταδικάστηκε σε θάνατο και αναγκάστηκε να πιει κώνειο, ενώ ο Πείσανδρος κατέφυγε στη Σπάρτη. Τελικά, η δημοκρατία αποκαταστάθηκε πλήρως στην Αθήνα τον Ιούνιο του 410 π.Χ., μετά τη μεγάλη επιτυχία του αθηναϊκού στόλου στην Κύζικο, όπου πέτυχε δύο σημαντικές νίκες εναντίον των αντιπάλων του.