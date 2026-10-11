Την ιστορική και πολιτιστική διαδρομή της Χίου αναδεικνύει η Ημερίδα με θέμα: «Η Χίος ως σταυροδρόμι της Ιστορίας και Πολιτισμού», την οποία συνδιοργανώνουν η 96 ΑΔΤΕ και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00, στην Αίθουσα Συνεδρίων του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Χίου, φέρνοντας στο προσκήνιο την πλούσια κληρονομιά ενός νησιού που αποτελεί σημείο συνάντησης ιστορικών διαδρομών και πολιτισμών.

Αναλυτικότερα, στο τιμόνι της 96 ΑΔΤΕ, βρίσκεται ο Ταξίαρχος Παναγιώτης Λυμπερέας, ένας επιχειρησιακός και εξωστρεφής αξιωματικός, αγαπητός στα στελέχη και στους οπλίτες του σχηματισμού, αλλά και στην τοπική κοινωνία.

Η συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου αποτελεί μία ακόμη έκφραση της εξωστρέφειας του σχηματισμού και της σύνδεσής του με τη ζωή του νησιού.

Μέσα από τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, η 96 ΑΔΤΕ συμβάλλει στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής ταυτότητας της Χίου.

Στο επίκεντρο της ημερίδας βρίσκεται η διαχρονική θέση της Χίου ως σταυροδρομιού της Ιστορίας και του Πολιτισμού, με τη διοργάνωση να προσθέτει μια ξεχωριστή πολιτιστική διάσταση στην παρουσία του σχηματισμού στο νησί.