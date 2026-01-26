Με αφορμή το νέο ντοκιμαντέρ «Silenced», η Άμπερ Χερντ έλυσε τη σιωπή της για τις δικαστικές μάχες με τον Τζόνι Ντεπ.

Η ταινία, που έκανε πρεμιέρα στις 24 Ιανουαρίου 2026 στο Φεστιβάλ Σάντανς, εξετάζει πώς οι νόμοι περί δυσφήμισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εις βάρος θυμάτων κακοποίησης. Σε μια εκ βαθέων συζήτηση με τη σκηνοθέτιδα Σελίνα Μάιλς, η ηθοποιός αναφέρεται στις επιπτώσεις που είχε στη ζωή της η πολύκροτη δικαστική διαμάχη που απασχόλησε την παγκόσμια κοινή γνώμη.

«Αυτό δεν αφορά εμένα. Έχω χάσει την ικανότητά μου να μιλώ», λέει η ηθοποιός στο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με το Variety και συνεχίζει: Δεν είμαι εδώ για να πω την ιστορία μου — ούτε το επιθυμώ. Στην πραγματικότητα, δεν θέλω να χρησιμοποιώ πια τη φωνή μου. Αυτό είναι το πρόβλημα».

Η διεθνούς φήμης δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τζένιφερ Ρόμπινσον, η οποία συνεργάστηκε με την Χερντ όταν ο Ντεπ κατέθεσε μήνυση κατά της βρετανικής εφημερίδας The Sun, συμμετέχει επίσης στο ντοκιμαντέρ.

Σχολιάζοντας τη δίκη κατά της εφημερίδας, η Χερντ ανέφερε: «Θυμάμαι ότι στο τέλος της δίκης, μου ήρθε η ιδέα να πω κάτι στον Τύπο. Η [Ρόμπινσον] με ρώτησε αν ήμουν σίγουρη για αυτό. [Σκέφτηκα]: “Αν μου επιτεθούν, αυτό θα κάνει το επιχείρημά μου ακόμα πιο προφανές”. Δεν είχα καταλάβει ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ χειρότερα για μένα ως γυναίκα, επειδή χρησιμοποίησα τη φωνή μου».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ, το «Silenced» αφηγείται επίσης την ιστορία του «αγώνα της Καταλίνα Ρουίς-Ναβάρο για την ελευθερία του Τύπου στην Κολομβία», καθώς και τη «μάχη της Μπρίτανι Χίγκινς μέσα στο πολιτικό κατεστημένο της Αυστραλίας».

«Όταν οι γυναίκες μιλούν ανοιχτά, ισχυρά συστήματα κινητοποιούνται για να τις δυσφημίσουν και να τις τιμωρήσουν», σημειώνεται στην περιγραφή του ντοκιμαντέρ.

Επιπλέον στο «Silenced», η Χερντ δήλωσε πως εμπνέεται από εκείνες που επιλέγουν να μιλήσουν ανοιχτά.

«Μου δίνει δύναμη να βλέπω άλλους ανθρώπους να δίνουν αυτή τη μάχη. Γυναίκες που είναι αρκετά γενναίες ώστε να αντιμετωπίσουν την ανισορροπία εξουσίας», εξήγησε.

«Κοιτάζοντας το πρόσωπο της κόρης μου καθώς μεγαλώνει και σιγά-σιγά αρχίζει να κάνει τα πρώτα της βήματα σε αυτόν τον κόσμο… πιστεύω ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα», συμπλήρωσε.

Η Χερντ είναι μητέρα τριών παιδιών — των διδύμων Όσεαν και Άγκνες και της 5χρονης Ούνα Πέιτζ, όπως αναφέρει το People.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ