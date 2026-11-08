Το Αχ… Μαρία! είναι η ιστορία μιας Ελλάδας που τραγουδούσε, ερωτευόταν, συγκρουόταν και ονειρευόταν με πάθος. Είναι η δεκαετία του ’80, και οι προβολείς στρέφονται σε μια σκηνή στα Εξάρχεια, εκεί όπου η μουσική συνάντησε τη σάτιρα –που γίνεται τρόπος ζωής–, το θέατρο την πολιτική, και το γέλιο τη μελαγχολία.

Το «Αχ… Μαρία! 1980-1990» ζωντανεύει το χρονικό ενός θρυλικού καλλιτεχνικού φαινομένου που σημάδεψε τη νεότερη ελληνική κουλτούρα, μέσα από τη ματιά του Γιάννη Ζουγανέλη σε συνομιλία με τον Αντώνη Τουμανίδη.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης ξεδιπλώνει στον Αντώνη Τουμανίδη το χρονικό ενός θρυλικού καλλιτεχνικού φαινομένου που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη νεότερη ελληνική κουλτούρα. Ανάμεσα σε παραστάσεις, πολιτικές αλλαγές, νυχτερινές συζητήσεις, καπνό από τσιγάρα και μελωδίες, παρελαύνουν πρόσωπα που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Ο Νικόλας Άσιμος, ο Σάκης Μπουλάς, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η Ισιδώρα Σιδέρη, η Βάσια Τριφύλλη, ο Κώστας Μπίγαλης, ο Κώστας Τουρνάς και πολλοί ακόμη.

Ένα νοσταλγικό αλλά και βαθιά πολιτικό χρονικό για τη μουσική, το θέατρο, την ελευθερία.

Για τους ανθρώπους που τόλμησαν και για όσους τολμούν ακόμα να γελάσουν, να σατιρίσουν και να ονειρευτούν δυνατά. Γιατί, τελικά, το «Αχ» δεν είναι μόνο αναστεναγμός. Είναι μια ολόκληρη εποχή που μέχρι και σήμερα αρνείται να σιωπήσει.

Αχ… Μαρία! 1980-1990

Ο Γιάννης Ζουγανέλης συναντά τον Αντώνη Τουμανίδη

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά

Η παρουσίαση του βιβλίου, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10/11 ώρα 19:00 στην αίθουσα διδασκαλίας του Συλλόγου «Οι φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών» (Βασ.Σοφίας & Κόκαλη 1).

Ο Γιάννης Ζουγανέλης είναι συνθέτης, τραγουδιστής, ηθοποιός, συγγραφέας και μια από τις πλέον ανήσυχες και πολυσχιδείς μορφές της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας. Από τη δεκαετία του 1970 ως σήμερα περιπλανιέται αδιάκοπα ανάμεσα στη μουσική, το θέατρο, τη σάτιρα και την αφήγηση, χτίζοντας έναν δικό του καλλιτεχνικό κόσμο. Με λόγο ελεύθερο, αιρετικό και ανθρώπινο, εξακολουθεί να παραμένει μια ζωντανή φωνή της ελληνικής τέχνης και δημιουργίας.

Ο Αντώνης Τουμανίδης γεννήθηκε στη Σκύδρα το 1979. Σπούδασε ιστορία της τέχνης και αρχαιολογία στην Ελλάδα, καθώς και τεχνοκριτική, κινηματογράφο και θρησκειολογία στη Γαλλία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου θρησκευτικής γλυπτικής από το Πανεπιστήμιο του Μπορντό και μιλάει τέσσερις γλώσσες. Είναι συγγραφέας, βραβευμένος σεναριογράφος, παραγωγός, μέλος του Σωματείου Σεναριογράφων Αμερικής (WGA East) και μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.