Η μίνι σειρά του Netflix, «Adolescence» (“Εφηβεία”), που έχει πυροδοτήσει κοινωνικό διάλογο στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως, θα μεταδοθεί δωρεάν σε γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η Ντάουνινγκ Στριτ.

«Αυτή είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για να ενθαρρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές να δουν τη σειρά», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είδε ο ίδιος το «Adolescence» με τα παιδιά του που βρίσκονται στην εφηβεία.

Η μίνι σειρά πραγματεύεται τις τοξικές και μισογυνιστικές επιρροές στις οποίες εκτίθενται οι νέοι στο διαδίκτυο.

Λίγα λόγια για τη σειρά «Adolescence»

Ο Τζέιμι, ένας 13χρονος μαθητής, κατηγορείται για τη δολοφονία μιας συμμαθήτριάς του. Μια φράση που από μόνη της πυροδοτεί το απόλυτο ηθικό δίλημμα: μπορεί ένα παιδί να είναι πραγματικά δολοφόνος; Και αν ναι, ποιος έχει αποτύχει; Οι γονείς; Η κοινωνία;

Η σειρά εντάσσεται στην ευρύτερη τάση του Netflix να επενδύει σε ηθικά διφορούμενα δράματα που αποφεύγουν τις εύκολες αφηγηματικές λύσεις (Unbelievable, When They See Us). Ωστόσο, η «Εφηβεία» πάει ένα βήμα παραπέρα, διαλύοντας την ψευδαίσθηση της απόστασης που συνήθως παρέχει η μυθοπλασία.

Στους βασικούς ρόλους, ο Στίβεν Γκράχαμ ενσαρκώνει έναν πατέρα καταρρακωμένο από την αμφιβολία, η Έριν Ντόχερτι (γνωστή από το The Crown) δίνει βάθος στη φιγούρα της ψυχολόγου που πρέπει να αποκωδικοποιήσει τον νου του 13χρονου κατηγορουμένου, ενώ ο Άσλεϊ Γουόλτερς προσφέρει μια στιβαρή, υπογείως συναισθηματική ερμηνεία ως ο ντετέκτιβ της υπόθεσης.