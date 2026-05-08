Μια βραδιά αγάπης με όχημα τη μουσική και με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα ετοιμάζεται στην Καλαμάτα, καθώς ο Όμιλος Affidea διοργανώνει τη φιλανθρωπική συναυλία «Μαζί για το Αλεξανδράκειο», το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 20:30, στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας.

Στόχος της εκδήλωσης αποτελεί η ουσιαστική ενίσχυση του Αλεξανδράκειου Ιδρύματος Καλαμάτας, ενός ιστορικού φορέα που από το 1871 στέκεται δίπλα στην Τρίτη Ηλικία, προσφέροντας καθημερινά φροντίδα, αξιοπρέπεια και στήριξη σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Προμηθευτείτε άμεσα τα εισιτήρια σας, ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα more.com πατώντας ΕΔΩ ή στα ακόλουθα φυσικά σημεία προπώλησης:

Βιβλιόπολις, Νικηταρά 3Α, 27210 28828, Καλαμάτα

Book Store, Πλατεία 23ης Μαρτίου 8, 27210 22375, Καλαμάτα

Βιβλιοαγορά, Σταδίου 4, 27220 25172, Μεσσήνη

Affidea Καλαμάτας, Αρτέμιδος 117, 27210 94777

Affidea Μεσσήνης, Λοχαγού Πετρουλάκη 3, 2722 304100

City Med Καλαμάτας, Νέδοντος 78, 27210 22326

Με μόλις 10 ευρώ κάθε εισιτήριο μετουσιώνεται σε πράξη προσφοράς, καθώς το σύνολο των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του Ιδρύματος.

Στη μουσική σκηνή θα ανέβει ο Χάρης Βαρθακούρης, με ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες, ενώ την παρουσίαση της βραδιάς θα αναλάβει η Αντελίνα Βαρθακούρη.

Η Affidea καλεί το κοινό της Μεσσηνίας, και όχι μόνο, να δώσει το «παρών» σε μια βραδιά που αποδεικνύει ότι η μουσική μπορεί να γίνει δύναμη προσφοράς. Με μια απλή κίνηση, ο καθένας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη στήριξη των συνανθρώπων μας.