Η Φίνος Φιλμ έκανε μια γλυκιά και χιουμοριστική αφιέρωση σε όλες τις γυναίκες που διανύουν (ή έχουν περάσει) την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους!

Με αφορμή την αγαπημένη ταινία «Μια τρελή τρελή σαραντάρα», η θρυλική εταιρεία παραγωγής, δημοσίευσε ένα βίντεο γεμάτο αγαπημένες σκηνές με την αξεπέραστη Ρένα Βλαχοπούλου. Το αφιέρωμα αυτό είναι για όλες εκείνες τις υπέροχες, μοναδικές και συναρπαστικές σαραντάρες και άνω!

Στο βίντεο ακούγονται μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες της ταινίας. Η Ρένα, με τον γνωστό της, αφοπλιστικό τρόπο, λέει: «Ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά είναι αυτό που νιώθει». Και φυσικά, καταλήγει με τη σοφία που τη διέκρινε: «Όλοι οι άνθρωποι μετά τα 40 είναι συνομήλικοι». Μια ωραία υπενθύμιση ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός!

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: Finos film