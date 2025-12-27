Το Art Base, με την υποστήριξη της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών, παρουσιάζει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη σε έναν από τους πιο σημαντικούς και διαχρονικούς δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, τον Αντώνη Βαρδή.

Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00, το Art Base φιλοξενεί εκλεκτούς Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν διακριθεί και ξεχωρίσει δυναμικά στην ελληνική μουσική σκηνή του Βελγίου, εκπροσωπώντας με συνέπεια και ποιότητα τον σύγχρονο ελληνικό ήχο, σε ένα συγκινητικό αφιέρωμα με τραγούδια που σημάδεψαν γενιές και παραμένουν διαχρονικά.

Στη σκηνή θα βρεθούν:

• Αναΐς Βάθη – φωνή

• Δημήτρης Ρωσσίδης – φωνή & κιθάρα

• Νίκος Τσουβαλάς – φωνή, κιθάρα, λύρα

• Θάνος Παγκούτσος – μπουζούκι

Μέσα από αυθεντικές ερμηνείες και προσεγμένες ενορχηστρώσεις, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, μνήμες και βαθύ σεβασμό στο έργο του Αντώνη Βαρδή.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων – μόνο 60 διαθέσιμες