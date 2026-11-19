Το Μουσείο Μπενάκη, τιμώντας τους πρωτεργάτες του, αφιερώνει στον πρώτο διευθυντή του, Θεόδωρο Μακρίδη (1872-1940), εκδήλωση, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 19:00, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού (Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας). Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με τον Μορφωτικό Σύνδεσμο Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως, από όπου καταγόταν ο Θεόδωρος Μακρίδης.

Αμέσως μετά την ίδρυση του Μουσείου Μπενάκη το 1930, ο Αντώνης Μπενάκης ανέθεσε τη διεύθυνση του νεοσύστατου Μουσείου στον Κωνσταντινοπολίτη αρχαιολόγο Θεόδωρο Μακρίδη, ο οποίος παρέμεινε στη θέση αυτή από το 1931 έως τον θάνατό του. Με πλούσιο ανασκαφικό έργο σε σημαντικές θέσεις μέσα στα όρια της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο Θεόδωρος Μακρίδης εργάστηκε επί 38 χρόνια στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινούπολης, όπου από το 1923 έως το 1930 διετέλεσε υποδιευθυντής του, και έλαβε τον ανώτερο διοικητικό τίτλο της οθωμανικής αυτοκρατορίας, τον τίτλο του μπέη. Όπως προσθέτει το δελτίο Τύπου του μουσείου, η εργογραφία του είναι σημαντική, όσο αξιοσημείωτη υπήρξε και η συνεισφορά του στην εξέλιξη της επιστήμης της αρχαιολογίας κατά την όψιμη Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

Αλέξανδρος Αγραφιάδης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Συνδέσμου Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως «Το Έβδομον του Βυζαντίου»

Δρ Άννα Λέκκα, αρχαιολόγος, YΠΠΟ/ Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών

Δρ Γιώργης Μαγγίνης, επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη

Ειρήνη Παπαγεωργίου,επιμελήτρια Προϊστορικών, Αρχαίων Ελληνικών και Ρωμαϊκών Συλλογών Μουσείου Μπενάκη.