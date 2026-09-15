Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η δημόσια τοποθέτηση της Αφροδίτης Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες μόλις ώρες μετά την κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι αποχαιρετούσαν τον καλλιτέχνη, η γνωστή ερμηνεύτρια επέλεξε να σχολιάσει με τον δικό της τρόπο το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από το κύμα συγκίνησης που είχε δημιουργηθεί.

«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα – κι αυτόν και τη δουλειά του», έγραψε μεταξύ άλλων η Αφροδίτη Μάνου.

Στη συνέχεια της ανάρτησής της χαρακτήρισε το λαϊκό προσκύνημα στον Μαζωνάκη ως το «τελευταίο καρφί» στα όνειρα μιας γενιάς καλλιτεχνών που, όπως άφησε να εννοηθεί, είχε φανταστεί διαφορετικά την πορεία του ελληνικού τραγουδιού.

Η ανάρτηση δεν πέρασε απαρατήρητη. Αντιθέτως, προκάλεσε κύμα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως εξαιτίας της χρονικής στιγμής κατά την οποία έγινε, αλλά και επειδή ήρθε σε έντονη αντίθεση με το κλίμα που είχε διαμορφωθεί μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους του ελληνικού τραγουδιού είχαν μιλήσει με θερμά λόγια για την πορεία του, την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία και τη σχέση που είχε καταφέρει να δημιουργήσει με το κοινό επί δεκαετίες.

Η Αφροδίτη Μάνου, ωστόσο, επέλεξε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο.

Από τον Μαζωνάκη στην αυστηρή κριτική της για το σημερινό ελληνικό τραγούδι

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αφροδίτη Μάνου εκφράζει δημόσια μία ιδιαίτερα αυστηρή άποψη για την πορεία του ελληνικού τραγουδιού.

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της έχει μιλήσει ανοιχτά για την κατάσταση στον χώρο της μουσικής, υποστηρίζοντας ότι έχει επέλθει μεγάλη αποδιοργάνωση, ενώ έχει σταθεί και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεότεροι δημιουργοί.

Μάλιστα, όταν είχε ερωτηθεί εάν διακρίνει αξιόλογα νέα πρόσωπα, είχε εμφανιστεί ιδιαίτερα αυστηρή, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν παιδιά που κάνουν σοβαρή δουλειά, αλλά αμφισβητώντας εάν υπάρχουν πλέον οι συνθήκες και οι αξίες πάνω στις οποίες μπορούν να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά μεγάλο.

Πρόκειται για μία στάση που φαίνεται να ακολουθεί εδώ και χρόνια: η εμπορική επιτυχία και η μεγάλη δημοφιλία ενός καλλιτέχνη δεν αποτελούν για την ίδια απαραίτητα κριτήριο καλλιτεχνικής αξίας.

Κάτω από αυτό το πρίσμα μπορεί να διαβαστεί και η επίμαχη τοποθέτησή της για τον Μαζωνάκη. Μόνο που αυτή τη φορά η παρέμβασή της έγινε σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, όταν ο κόσμος αποχαιρετούσε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους λαϊκούς τραγουδιστές των τελευταίων δεκαετιών.

Ο Μάνος Χατζιδάκις και οι δημιουργοί που η ίδια τοποθετεί πολύ ψηλά

Εντελώς διαφορετικός είναι ο τόνος της Αφροδίτης Μάνου όταν μιλά για ανθρώπους που θεωρεί ότι σημάδεψαν πραγματικά το ελληνικό τραγούδι.

Ξεχωριστή θέση στις αναμνήσεις της κατέχει ο Μάνος Χατζιδάκις.

Η ίδια έχει μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη γνωριμία και τη συνεργασία τους στα τέλη της δεκαετίας του ’80, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που επηρέασε βαθιά όχι μόνο την καλλιτεχνική της σκέψη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τη ζωή.

Έχει αναφερθεί στις πολύωρες συζητήσεις που είχαν οι δυο τους, λέγοντας ότι ο Χατζιδάκις της έδωσε γνώση και της «άνοιξε τόσα παράθυρα».

Παράλληλα, έχει χαρακτηρίσει τον Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη ως δύο από τους μεγάλους δημιουργούς που την επηρέασαν καθοριστικά, ενώ ιδιαίτερη θέση στη διαδρομή της έχει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, με τον οποίο είχε συνεργαστεί δισκογραφικά.

Η σύγκριση με τη σημερινή τοποθέτησή της είναι αναπόφευκτη.

Από τη μία βρίσκονται οι δημιουργοί που η ίδια θεωρεί σημεία αναφοράς του ελληνικού πολιτισμού και, από την άλλη, ένας καλλιτέχνης όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος ακολούθησε έναν εντελώς διαφορετικό μουσικό δρόμο, αλλά κατάφερε να αποκτήσει τεράστια απήχηση και ένα κοινό που τον ακολούθησε επί δεκαετίες.

Και τελικά, κάπου εκεί βρίσκεται και η ουσία της συζήτησης που άνοιξε η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου.

Ποιος καθορίζει τελικά το αποτύπωμα ενός καλλιτέχνη;

Οι μουσικές σχολές, οι συνάδελφοί του και οι κριτικοί ή ο κόσμος που αγοράζει τους δίσκους του, γεμίζει τα μαγαζιά και τις συναυλίες του και τραγουδά τα κομμάτια του για δεκαετίες;

Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, η εικόνα του κόσμου που έσπευσε να του πει το τελευταίο «αντίο» έδωσε τη δική της απάντηση.

Η Αφροδίτη Μάνου έδωσε μία διαφορετική.

Και ήταν αρκετή για να ανάψει φωτιές.