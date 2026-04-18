Μια μοναδική παράσταση που μας καλεί να συγκινηθούμε, να οργιστούμε, αλλά και να γελάσουμε, απολαμβάνοντας μια παρέα 10 γυναικών σε επί σκηνής εξομολογήσεις. Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα; Και πώς αλλάζει η ζωή, όταν οι γυναίκες σπάνε τη σιωπή και γίνονται ομάδα;

Η Restart Theater Athens επιμένει στο έργο της για Θέατρο από και για την Κοινωνία και παρουσιάζει την παράσταση «Αυτό που θέλω να πω» έπειτα από οκτώ μήνες μεθοδικής εργασίας με τις γυναίκες που απάντησαν στο ανοιχτό κάλεσμά της.

Δέκα γυναίκες ανεβαίνουν στη σκηνή για να μοιραστούν, μέσα από τη θεατρική πράξη, ιστορίες δύναμης, θάρρους, οργής, συγκίνησης και απελευθέρωσης. Ιστορίες για μορφές βίας και αποκλεισμού που εξακολουθούν να αποσιωπούνται στη σύγχρονη κοινωνία, κι αφήνουν βαθιά αποτυπώματα στις ζωές των γυναικών. Κυρίως όμως, ιστορίες όπου οι γυναίκες ενδυναμώνουν η μία την άλλη και εξερευνούν θεατρικές μεταμορφώσεις του τραύματος από το ατομικό στο συλλογικό. Τι συμβαίνει στο γυναικείο τραύμα μιας κοινωνίας όταν μεσολαβεί η θεατρική συνάντηση;

Η σκηνοθεσία της Αγγελικής Κασόλα βασίζεται στις αρχές του συμμετοχικού και κοινωνικού θεάτρου, όπου η δημιουργική διαδικασία αντλεί υλικό και έμπνευση από πραγματικά βιώματα. Η παράσταση αξιοποιεί τη μέθοδο που ανέπτυξε μέσα από τη μακροχρόνια πορεία της στο θέατρο από και για την κοινωνία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προάγοντας τη συμμετοχή και τη δημοκρατική έκφραση μέσα από τη σκηνή «The Chorus Method: From Ancient Greek Theatre to Embo died Democracy» – Η Μέθοδος του Χορού: Από το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο στην Ενσώματη Δημοκρατία*.

Η παράσταση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου/πλατφόρμας ανταλλαγής Women Inter ACT – Το συμμετοχικό θέατρο ενάντια στον διπλό αποκλεισμό των γυναικών, μια διεθνή συνεργασία θεατρικών οργανισμών που διευθύνονται από γυναίκες, τη Restart Theater Athens από την Ελλάδα, τον οργανισμό Kobietostan από την Πολωνία, τη συλλογικότητα ΖΙΖ από τη Σλοβενία και ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών SWPS από την Πολωνία. Το έργο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση γυναικών που βιώνουν πολλαπλές μορφές κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από τη μεθοδολογία του συμμετοχικού και κοινωνικού θεάτρου και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2024–2026».

Disclaimer – Creative Europe: Το έργο WOMEN interACT υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προγράμματος Creative Europe. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της EACEA.

Ημερομηνίες παραστάσεων: 25, 26 & 27 Απριλίου 2026

Ώρα: 20:30

Χώρος: RestartTheaterAthens, Κοίλης 23, 11852, Αθήνα (5’ από τον σταθμό ΗΣΑΠ Πετραλώνων)

Ελεύθερη είσοδος

Απαραίτητη η κράτηση θέσης:τηλεφωνικά: 6939 671800 ή με email στο info@restart-theater.com ή messengerστη σελίδα μας στο Facebook: Restart Theater

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία / Σκηνική σύνθεση / Φωτισμοί: Αγγελική Κασόλα

Προετοιμασία Ομάδας και Υποκριτική Διδασκαλία: Ειρήνη Μελά

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Σεμέλη Μπάλτα Μεσσάρη, DenisaPolachova, Ελένη Φωτεινού

Εμψύχωση εργαστηρίου / Δραματουργία: Αγγελική Κασόλα, Ειρήνη Μελά

Κείμενα: συμμετέχουσες γυναίκες

Μουσική επιμέλεια: Συλλογική

Ενδυματολογική επιμέλεια: Συλλογική

Τεχνική διεύθυνση: Σταύρος Χασιώτης

Ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων: Σεμέλη ΜπάλταΜεσσάρη (ψυχολόγος/ χοροθεραπεύτρια)

Επιστημονική συμβουλευτική στο τραύμα: Αναστασία Τριανταφυλλίδη (ψυχολόγος/δραματοθεραπεύτρια / InArtMind – HealingCommunitiesThroughArt&Drama) Εργαστήρια ανταλλαγής και καλλιτεχνικής ενδυνάμωσης: IwonaKonecka (Kobietostan), AnjaBezlovaZavršnik (ZIZ)

Οργανωτική διεύθυνση / Δημόσιες σχέσεις: Ειρήνη Πολυδώρου

Φωτογράφιση / Βιντεογράφιση παράστασης: Βασίλης Δραγουμάνος

Προωθητικά βίντεο/φωτογραφίες: Ρωμανός Γκότζος

Μουσική βίντεο: Strange The DreamerbySavfk | https://www.youtube.com/savfkmusic (CC BY 4.0)

Ερμηνεύουν:

Αιμιλιανή Αβραάμ, Ανθή, Στέλλα Γεωργίου, Ελένη Γρηγορίου, Ελίζα Ξενάκη, Μάρω, Ελένη Πολυδώρου, Popival, Feé, Ελένη Φωτεινού

Σύντομο Βιογραφικό – Restart Theater Athens

Η ΑΜΚΕ Θεατρικού Πολιτισμού RestartTheaterAthens ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2023 από τη σκηνοθέτιδα Αγγελική Κασόλα και την ηθοποιό Ειρήνη Μελά. Αποτελεί ένα δυναμικό οργανισμό κοινωνικού και συμμετοχικού θεάτρου με στόχο την κοινωνική αλλαγή και την ενδυνάμωση ατόμων και ομάδων μέσω της τέχνης.

Βασίζεται σε περίπου 15 χρόνια κοινής εμπειρίας των ιδρυτριών στον χώρο του κοινωνικού θεάτρου και συνεχίζει το πρόγραμμα «Θέατρο και Κοινωνία», που περιλαμβάνει παραστάσεις, εργαστήρια και residencies για μη ηθοποιούς, απευθυνόμενα σε κοινά με περιορισμένη πρόσβαση στο θέατρο.

Η μέθοδος εφαρμοσμένου θεάτρου της Αγγελικής Κασόλα, εμπνευσμένη από το αρχαίο δράμα όπως αναπτύχθηκε στην αθηναϊκή δημοκρατία, αναπτύχθηκε μέσα από τη μακροχρόνια πορεία της στο θέατρο από και για την κοινωνία, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο του δημιουργού ως κοινωνικού εμψυχωτή και αξιοποιώντας τον τραγικό, κωμικό και σατυρικό χορό ως εργαλείο ένταξης κοινωνικών ομάδων στο παραστατικό γεγονός και τη δημοκρατική συμμετοχή. “The ChorusMethod: FromAncient Greek TheatretoEmbodiedDemocracy” / ” Η Μέθοδος του Χορού: Από το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο στην Ενσώματη Δημοκρατία” *

* Η έννοια της ενσώματης δημοκρατίας αναφέρεται στη βιωματική εμπειρία της δημοκρατικής συμμετοχής μέσα από τη σωματική έκφραση και τη συλλογική δράση. Το σώμα και η σκηνική διαδικασία γίνονται εργαλεία για αλληλεπίδραση, ακρόαση, διαπραγμάτευση και έκφραση διαφορετικών φωνών, προάγοντας το διάλογο και την κατανόηση της δημοκρατίας ως ενεργή και βιωματική πρακτική.

Από το 2023, η RestartTheaterAthens συμμετέχει σε διεθνή φεστιβάλ, πλατφόρμες και ανταλλαγές, masterclasses και εργαστήρια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η παράστασηLysistrata 2023 σε ερμηνεία Ειρήνης Μελά εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διεθνές φεστιβάλ Θεατρικών Πρακτικών F.L.I.P.T. 2023. Διοργανώνει ετήσια εργαστήρια για μη ηθοποιούς, όπως το «Φωνές Γυναικών», και προγράμματα όπως το «Θέατρο, Κοινωνία και Λογοτεχνία», ενώ παρέχει χώρο για πρόβες, residenciesmentoring και συνεργασίες με ιδιαίτερη στόχευση στην υποστήριξη της γυναικείας δημιουργίας, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός πιο ισότιμου, δίκαιου, δημοκρατικού και βιώσιμου μέλλοντος μέσω της τέχνης.

Αυτήν την περίοδο προετοιμάζουμε το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Κοινωνικής και Συμμετοχικής Τέχνης “VISIBLE VOICES” – Κάνοντας ορατό το αόρατο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα μεταξύ 29 Οκτωβρίου – 9 Νοεμβρίου 2026.