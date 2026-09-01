«Αυτοψία» Μενδώνη στα Αρχαιολογικά μνημεία της Φλώρινας

Με αυτοψία στα Αρχαιολογικά μνημεία της πόλης της Φλώρινας ολοκλήρωσε την διήμερη επίσκεψή της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην ΠΕ Φλώρινας. Η κ. Μενδώνη συνοδευόμενη από τον Τμηματάρχη της Εφορείας Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ) Φλώρινας, κ. Ανδρέα Τσώκα, περιηγήθηκε στον Οθωμανικό πύργο (Κουλές), στα Οθωμανικά λουτρά, στον μιναρέ, μοναδικό στοιχείο που έχει διασωθεί από το Τζαμί, αλλά και στο ξενοδοχείο «Διεθνές», ένα μοναδικό νεοκλασικό κτηριακό συγκρότημα που σήμερα στο ισόγειό του λειτουργεί παραδοσιακό καφέ, γνωστό από τα γυρίσματα των ταινιών του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

Ως προς το «Διεθνές» η υπουργός Πολιτισμού υποσχέθηκε ότι θα ζητήσει άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες την επίσπευση των διαδικασιών -ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη- για την εξαγορά του κτιριακού συγκροτήματος από το υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου στην συνέχεια να προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς, η αποκατάσταση και ανάδειξη του εμβληματικού κτιρίου που είναι συνυφασμένο με την νεότερη ιστορία της πόλης.

Αντικρίζοντας την εικόνα που παρουσιάζει το κτίσμα του Οθωμανικού λουτρού η κ. Μενδώνη ζήτησε εντός του Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί η αποστολή όλων στοιχείων του μνημείου, αλλά και οι μελέτες από το Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μνημείων της ΕΦΑ Φλώρινας στο υπουργείο, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες έγκρισης εργασιών αποκατάστασής του που θα γίνουν με καθεστώς αυτεπιστασίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση των στελεχών της ΕΦΑ Φλώρινας το συγκεκριμένο ακίνητο εμφανίζεται στο Κτηματολόγιο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Στόχος του υπουργείου είναι η άμεση ρύθμιση της παραπάνω εκκρεμότητας προκειμένου την Άνοιξη του 2027 να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασής του. Ως προς το κτίσμα του μιναρέ, μοναδικό σωζόμενο στοιχείο από το «ταρσί Τζαμί» που βρισκόταν στην αγορά της παλιάς πόλης της Φλώρινας, η κ. Μενδώνη ζήτησε από τα υπηρεσιακά στελέχη της Αρχαιολογικής υπηρεσίας Φλώρινας να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι επαφές με τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου, ο οποίος έχει δηλώσει ότι προτίθεται να το παραχωρήσει ως δωρεά στο ελληνικό Δημόσιο.

Νωρίτερα, η υπουργός Πολιτισμού περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Φλώρινας όπου ενημερώθηκε από την κ. Χριστίνα Ζιώτα Προϊστάμενη της ΕΦΑ Φλώρινας για τις Συλλογές που φιλοξενούνται, αλλά και την δραστηριότητα του Μουσείου.