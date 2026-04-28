Αρχαιολόγοι και ερευνητές στον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας αξιοποίησαν για πρώτη φορά την Τεχνητή Νοημοσύνη, προκειμένου να ανακατασκευάσουν ψηφιακά το πρόσωπο ενός άνδρα που έχασε τη ζωή του κατά την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ.

Η πρωτοβουλία αυτή ανοίγει νέους δρόμους στην κατανόηση μιας από τις πιο εμβληματικές φυσικές καταστροφές της ιστορίας, προσφέροντας μια πιο άμεση και ανθρώπινη προσέγγιση των γεγονότων.

Το ψηφιακό πορτρέτο βασίστηκε σε λείψανα που εντοπίστηκαν κοντά στη νεκρόπολη της Porta Stabia, έξω από τα τείχη της αρχαίας πόλης, όπου δύο άτομα φαίνεται πως προσπαθούσαν να διαφύγουν προς την ακτή. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας πέθανε στα πρώτα στάδια της έκρηξης, πιθανότατα εξαιτίας της έντονης πτώσης ηφαιστειακών υλικών.

Η αναπαράσταση υλοποιήθηκε από το Αρχαιολογικό Πάρκο της Πομπηίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας και στηρίχθηκε σε δεδομένα ανασκαφών και αρχαιολογικής έρευνας.

Στην εικόνα που δημιουργήθηκε, ο άνδρας απεικονίζεται να κινείται βιαστικά σε έναν δρόμο γεμάτο συντρίμμια, κρατώντας πάνω από το κεφάλι του ένα ρηχό αγγείο, το οποίο πιθανότατα χρησιμοποιούσε ως πρόχειρη προστασία από τα υλικά που κατέπεφταν, ενώ στο βάθος διακρίνεται ο Βεζούβιος να εκρήγνυται.

Μαζί του βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα, όπως ένα λυχνάρι, ένα μικρό σιδερένιο δαχτυλίδι και δέκα χάλκινα νομίσματα, στοιχεία που φωτίζουν τόσο τις τελευταίες του στιγμές όσο και πτυχές της καθημερινότητας στην αρχαία Πομπηία. Άλλωστε, ιστορικές μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι κάτοικοι προσπαθούσαν να προστατευτούν χρησιμοποιώντας πρόχειρα μέσα, καθώς η τέφρα και τα συντρίμμια κάλυπταν την πόλη.

Η Πομπηία, που σήμερα αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO κοντά στη Νάπολη, θάφτηκε κάτω από στρώματα τέφρας και ελαφρόπετρας πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια, διατηρώντας με εντυπωσιακή λεπτομέρεια την εικόνα της ζωής και του θανάτου των κατοίκων της. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του έργου, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει τη διαχείριση και ανάδειξη του τεράστιου όγκου αρχαιολογικών δεδομένων, καθιστώντας την έρευνα πιο προσιτή και συγκινησιακά άμεση για το ευρύ κοινό, χωρίς να υποβαθμίζεται η επιστημονική της ακρίβεια.

Με πληροφορίες από : washingtonpost, AP, pompeiisites.org