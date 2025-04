Άγαλμα του «Βασιλιά του Μπόλιγουντ» Σαρούκ Καν και μιας από τις συμπρωταγωνίστριές του θα ανεγερθεί στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου, σύμφωνα με το BBC.

Με τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος γιορτάζονται τα 30 χρόνια της ταινίας του ινδικού κινηματογράφου «Dilwale Dulhania Le Jayenge» με πρωταγωνιστές τον Σαρούκ Καν και την Κατζόλ που προβάλλεται έως και σήμερα σε κινηματογράφο στη Μουμπάι της Ινδίας.

Στην ίδια πλατεία, στο μονοπάτι «Σκηνές στην Πλατεία», στο οποίο φιλοξενούνται γλυπτά με θέματα από κινηματογραφικές ταινίες, υπάρχουν τα αγάλματα του Χάρι Πότερ, του Τζιν Κέλι από την ταινία «Singin’ in the Rain», της Μέρι Πόπινς και του Μπάτμαν. Ο Μαρκ Γουίλιαμς, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Heart of London Business Alliance, υπηρεσίας επιχειρηματικής ανάπτυξης του Λονδίνου είπε ότι είναι «φανταστικό» που θα προστεθούν οι «τιτάνες του διεθνούς κινηματογράφου» στο μονοπάτι.

Η ταινία «Dilwale Dulhania Le Jayenge» είναι μια από τις πιο επιτυχημένες και σημαντικές ταινίες του Μπόλιγουντ ανέφερε και πρόσθεσε ότι είναι το πρώτο κινηματογραφικό έργο, στο οποίο παρουσιάστηκε η πλατεία Λέστερ και προστίθεται στο μονοπάτι.

Η ταινία, που συχνά αποκαλείται «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του κινηματογράφου του Μπόλιγουντ, ακολουθεί την ιστορία αγάπης του Ραζ και της Σιμράν σε όλη την Ευρώπη και την Ινδία, καθώς ταξιδεύουν με τρένο από τον σταθμό King’s Cross. Η ταινία γυρίστηκε στην Ινδία, το Λονδίνο και την Ελβετία, από τον Σεπτέμβριο του 1994 έως τον Αύγουστο του 1995.