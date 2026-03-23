Η παράσταση του ιστορικού νεοϋορκέζικου θεάτρου La MaMa Experimental Theatre Club, «Αγαμέμνων: Ο Κύκλος του Αίματος» της Ραφίκας Σαουίς, παίρνει παράταση για 4 ακόμη παραστάσεις στο Θέατρο Μαβίλη, μετά τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και την επιτυχημένη πορεία της στην Αθήνα.

Οι νέες παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 18 Απριλίου έως και την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, κάθε Σάββατο στις 21:00 και κάθε Κυριακή στις 20:00.

Βασισμένο στην ομώνυμη τραγωδία του Αισχύλου, το έργο τοποθετεί τον Αγαμέμνονα στη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα ενός δυτικού κράτους, στο τέλος ενός πολέμου, εκεί όπου όλοι έρχονται αντιμέτωποι με τη ματαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Μέσα από κινηματογραφικές εικόνες, ζωντανή σκηνική δράση και μαρτυρίες εκτόπισης, η Κλυταιμήστρα εμφανίζεται ως μια γυναίκα που έχει χάσει τα πάντα και επιστρέφει αναζητώντας δικαιοσύνη. Η Ραφίκα Σαουίς μεταμορφώνεται επί σκηνής σε διαφορετικές μορφές – μητέρα, συνοριοφύλακα, πολιτικό πρόσωπο, γυναίκα σε εξορία – συνθέτοντας έναν πολυμεσικό μονόλογο για τα πολλά πρόσωπα του πολέμου.

Στο κινηματογραφικό σύμπαν της παράστασης, ο Μάνος Βακούσης εμφανίζεται στον ρόλο του Αγαμέμνονα, ο Σαμουήλ Ακίνολα ενσαρκώνει τον Κήρυκα και ο Κρις Ραντάνωφ τον Αίγισθο, δημιουργώντας έναν συνεχή διάλογο ανάμεσα στη ζωντανή ερμηνεία και τη φιλμική αφήγηση.

Από την παγκόσμια πρεμιέρα της στη Νέα Υόρκη, η παράσταση ξεχώρισε για τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπει την αρχαία τραγωδία σε σύγχρονο πεδίο μάχης. Όπως έγραψε η κριτικός Yohanna M. Roa, πρόκειται για «μια docu-fiction παράσταση που μετατρέπει την ιστορία του Αγαμέμνονα σε σύγχρονο πεδίο μάχης – όπου η ζωή βιώνεται ως εμπόλεμη ζώνη».