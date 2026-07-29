Οι εκδόσεις Κομνηνός παρουσιάζουν το νέο μυθιστόρημα «Αγαπητό μου παιδί» του Γιώργου Γιακουμάκη. Ένα βαθιά ανθρώπινο και συναισθηματικά φορτισμένο βιβλίο, που μιλά για τις σχέσεις οι οποίες χαράζουν ανεξίτηλα τη ζωή μας.

Μπορεί ο άνθρωπος να επιστρέψει στο φως, ή υπάρχουν δρόμοι χωρίς γυρισμό;

Και όταν μιλάμε για κόλαση, μιλάμε για κρίση Θεού ή για επιλογή ανθρώπου;

Η Μαρία ξεκινά ένα ταξίδι που δεν χαρίζει εύκολες απαντήσεις. Αντίθετα, ξεγυμνώνει τις πιο βαθιές αγωνίες της ύπαρξης. Και κάπου μέσα σε αυτή την αναζήτηση, η δική της ιστορία αρχίζει να μοιάζει επικίνδυνα με τη δική μας…

Μια δυνατή ιστορία που διαβάζεται απνευστί…

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:

Ο Γιώργος Γιακουμάκης γεννήθηκε το 1998 στην Πάτρα. Αρνείται να αποκαλύψει πολλά για τον εαυτό του εκτός από το ότι είναι ένα «απολωλός πρόβατο». Ελπίζει και στοχεύει για όσα χρόνια τα χέρια του κινούνται και το μυαλό του λειτουργεί, να καταφέρει να γράψει πράγματα που αγγίζουν την ανθρώπινη ψυχή σε ένα ανήλιαγο κομμάτι της, αυτό που οι σκιές της μοντέρνας κοινωνίας άφησαν στο σκοτάδι να μαραθεί…

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