Ένας άγνωστος μέχρι σήμερα υπόγειος κόσμος αποκαλύπτεται σταδιακά κάτω από την Αγία Σοφία, καθώς στοές, αρχαία δίκτυα ύδρευσης και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, που ενδέχεται να ανάγονται σε εποχή προγενέστερη της ανέγερσης του σημερινού ναού επί αυτοκράτορα Ιουστινιανού μεταξύ 532 και 537, έρχονται στο φως κατά τις εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου.

Ήδη έχουν καθαριστεί 420 μέτρα υπόγειων σηράγγων, ενώ οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταστήσουν ορισμένα τμήματα επισκέψιμα.

Το εύρος και τη σημασία των παρεμβάσεων, οι οποίες εντάσσονται σε πρόγραμμα συντήρησης που οι τουρκικές αρχές χαρακτηρίζουν ως το μεγαλύτερο της περιόδου της Τουρκικής Δημοκρατίας, παρουσίασε ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, κατεβαίνοντας στις υπόγειες εγκαταστάσεις μαζί με επιστήμονες του έργου, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk μετέδωσε για πρώτη φορά εικόνες από τις στοές που παρέμεναν επί αιώνες καλυμμένες.

Από τον Κήπο του Βεζίρη και τον δυτικό κήπο έχουν ήδη απομακρυνθεί σχεδόν 3.000 τόνοι υλικών επίχωσης.

Ίχνη παλαιότερης εποχής και το δίκτυο των εννέα σηράγγων

Στον Κήπο του Βεζίρη, οι ανασκαφικές εργασίες σε υπόγειο ταφικό μνημείο προχώρησαν 1,5 μέτρο κάτω από το μέχρι πρότινος γνωστό επίπεδο του δαπέδου που ήταν καλυμμένο με λάσπη, αποκαλύπτοντας αρχιτεκτονικά στρώματα μιας παλαιότερης οικοδομικής φάσης. Η εκτίμηση ότι τα κατάλοιπα είναι αρχαιότερα από τον σημερινό ναό του 6ου αιώνα παραμένει αντικείμενο επιστημονικής διερεύνησης, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη ασφαλής χρονολόγηση.

Παράλληλα, στον δυτικό κήπο εντοπίστηκαν έξι υπόγειοι χώροι που συνδέονται με εννέα σήραγγες, εκ των οποίων οι επτά έχουν ήδη καθαριστεί (συνολικού μήκους 420 μέτρων) και στις υπόλοιπες δύο εκτελούνται εργασίες αποτύπωσης και τεκμηρίωσης:

Το παλιό αίθριο και οι διάδρομοι: Τρεις από τους έξι υπόγειους χώρους αποτελούσαν πιθανότατα τμήματα του παλαιού αιθρίου του συγκροτήματος, ενώ ορισμένοι χώροι έχουν τη μορφή επιμήκων διαδρόμων πλάτους 4 έως 4,8 μέτρων.

Η σήραγγα των 180 μέτρων: Η μεγαλύτερη στοά εκτείνεται παράλληλα προς την πρόσοψη της Αγίας Σοφίας, από την περιοχή μπροστά στη Μεντρεσέ του Φατίχ έως την είσοδο των επισκεπτών, με κλίση περίπου 3%, με τους επιστήμονες να εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνδεόταν με τη λεγόμενη Ρωμαϊκή Οδό της Κωνσταντινούπολης.

Υδραυλικές υποδομές και στατικές ενισχύσεις: Σύμφωνα με τις επιστημονικές εκτιμήσεις, το δίκτυο αποτελούσε μέρος ευρύτερου συστήματος διαχείρισης υδάτων, διανομή νερού και απομάκρυνση ομβρίων. Παράλληλα γίνονται εργασίες αποκατάστασης θόλων και τοιχοποιιών, σε χώρο μήκους 56 μέτρων αποκαταστάθηκαν δομικές βλάβες σε τμήμα 18 μέτρων, καθώς και ενισχύσεις με ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία.

Σχέδια για άνοιγμα στους επισκέπτες και αερισμό του μνημείου

Πέρα από την αρχαιολογική έρευνα, ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι ανακοίνωσε ότι σχεδιάζεται ειδική μελέτη για την παρουσίαση και αξιοποίηση ορισμένων υπόγειων κατασκευών ως επισκέψιμων χώρων, με βασικές προϋποθέσεις την προστασία του μνημείου και την ασφάλεια του κοινού, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί ακόμη ποια τμήματα θα ανοίξουν ή το σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Επιπλέον, οι ειδικοί εξετάζουν την αξιοποίηση του υπόγειου δικτύου για τη βελτίωση του αερισμού της Αγίας Σοφίας. Καθώς το υφιστάμενο υπόγειο άνοιγμα καλύπτει μόλις το 3,6% των αναγκών αερισμού του ναού, οι μελλοντικές μελέτες θα διερευνήσουν κατά πόσον ορισμένες ιστορικές στοές μπορούν να συνδράμουν σε ένα σύγχρονο σύστημα παροχής νωπού αέρα χωρίς να αλλοιωθεί η αρχιτεκτονική τους φυσιογνωμία.