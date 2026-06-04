Η Μάρθα, μαζί με την αδελφή της Μαρία και τον αδελφό τους Λάζαρο, αποτελούσαν μια οικογένεια που κατείχε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Ιησού, όπως αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη.

Στο Ευαγγέλιο του Λουκά παρουσιάζεται η Μαρία να κάθεται κοντά στον Ιησού και να ακούει με αφοσίωση τη διδασκαλία Του, ενώ η Μάρθα ήταν απασχολημένη με τις πρακτικές φροντίδες του σπιτιού. Τότε ο Ιησούς της απηύθυνε τα γνωστά λόγια: «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και ασχολείσαι με πολλά». Η Μαρία είναι επίσης γνωστή για την πράξη αγάπης και τιμής προς τον Κύριο, όταν άλειψε τα πόδια Του με πολύτιμο μύρο και τα σκούπισε με τα μαλλιά της.

Μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, οι δύο αδελφές αφιερώθηκαν στη διάδοση του Ευαγγελίου και συνέβαλαν ενεργά στη ζωή και την ανάπτυξη της πρώτης χριστιανικής κοινότητας.

Η Μάρθα και η Μαρία ξεχώρισαν για την πίστη και την αφοσίωσή τους και υπήρξαν σημαντικά πρόσωπα της πρώτης Εκκλησίας. Σύμφωνα με την παράδοση, ολοκλήρωσαν τη ζωή τους ειρηνικά, χωρίς να υποστούν διωγμούς, ως ιδιαίτερη ευλογία από τον Κύριο, ο οποίος είχε βρει στο σπίτι τους αγάπη, φιλοξενία και γαλήνη τις τελευταίες ημέρες πριν από τα Πάθη Του.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Μάρθας και Μαρίας στις 4 Ιουνίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν τα ονόματα Μάρθα και Μαρία.

Απολυτίκιο

Τω Σωτήρι αμέμπτως διακονήσασαι, αι του Αγίου Λαζάρου θείαι αυτάδελφοι, συν τη Μάρθα τη κλεινή, Μαρία πάνσεμνε, και την Ανάστασιν Αυτού, συν Μυροφόροις Γυναιξί, μαθούσαι εκ του Αγγέλου, φωτός εμπλήσθητε θείου, ημίν αιτούσαι τα σωτήρια.