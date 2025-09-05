Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν οι γονείς του Ιωάννη του Προδρόμου. Η μνήμη τους τιμάται από τη χριστιανική εκκλησία στις 5 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Ζαχαρίας, Ζαχαρούλα και Ελισάβετ, Ζαμπέτης και Ζαμπέτα.

Ο Ζαχαρίας ήταν αρχιερέας στον ναό της Ιερουσαλήμ επί του βασιλιά των Ιουδαίων Ηρώδη. Καταγόταν από την ιερατική τάξη Αβιά και ήταν δίκαιος και άμεμπτος (Λουκά ε25).

Ήταν νυμφευμένος με την Ελισάβετ και ήσαν άτεκνοι. Κάποια μέρα, την ώρα της Ακολουθίας στον ναό, είδε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ να του παρουσιάζεται και να του αναγγέλλει το ευχάριστο μήνυμα ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν Ιωάννης.

Δυσπίστησε στην αναγγελία του Αρχαγγέλλου Γαβριήλ ότι η στείρα γυναίκα του Ελισάβετ θα αποκτούσε γιο κι έμεινε κωφός και άλαλος μέχρι τη γέννηση του Ιωάννη του Προδρόμου, οπότε απηύθυνε ύμνο προς τον Θεό (Λουκά ε 67-80). Στο σπίτι του Ζαχαρία και της Ελισάβετ φιλοξενήθηκε η Θεοτόκος κατά τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της.

Μερικοί πατέρες της εκκλησίας (Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Γρηγόριος ο Νύσσης, Ωριγένης κ.ά.) ταυτίζουν τον Ζαχαρία με τον συνονόματό του προφήτη, που φονεύθηκε «μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου» (Ματθαίου κγ 35).

Απολυτίκιο

Ιερωσύνης στολισμόν, περιβαλλόμενος σοφέ, κατά τον νόμον του Θεού, ολοκαυτώματα δεκτά, ιεροπρεπώς προσενήνοχας Ζαχαρία· και γέγονας φωστήρ, και θεατής μυστικών, τα σύμβολα εν σοι, τα της χάριτος, φέρων εκδήλως πάνσοφε, και ξίφει αναιρεθείς εν τω ναώ του Θεού, Χριστού Προφήτα, συν τω Προδρόμω, πρέσβευε σωθήναι τας ψυχάς ημών.