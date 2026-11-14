Ο Άγιος Φίλιππος συγκαταλέγεται στους δώδεκα μαθητές του Ιησού Χριστού και η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 14 Νοεμβρίου. Την ίδια ημέρα γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα Φίλιππος και Φιλιππία.

Ο Φίλιππος γεννήθηκε στη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και καταγόταν από την ίδια περιοχή με τους μαθητές Ανδρέα και Πέτρο. Όταν ο Ιησούς τον συνάντησε στη Γαλιλαία, τον κάλεσε να Τον ακολουθήσει λέγοντάς του «ακολούθει μοι». Ο Φίλιππος ανταποκρίθηκε αμέσως στην πρόσκληση του Χριστού, χωρίς δισταγμό, και έγινε ένας από τους μαθητές Του.

Στη συνέχεια, θέλησε να μοιραστεί αυτή τη σημαντική ανακάλυψη με τον φίλο του Ναθαναήλ. Τον πλησίασε και του ανακοίνωσε πως είχε βρει Εκείνον για τον οποίο είχε γράψει ο Μωυσής στον Νόμο και είχαν προφητεύσει οι προφήτες, δηλαδή τον Ιησού, τον γιο του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ. Ο Ναθαναήλ εξέφρασε την απορία του, αναρωτώμενος αν θα μπορούσε να προέλθει κάτι αξιόλογο από τη Ναζαρέτ. Ο Φίλιππος, όμως, τον προέτρεψε να έρθει και να διαπιστώσει ο ίδιος την αλήθεια. Ο Ναθαναήλ ακολούθησε τη συμβουλή του φίλου του, συνάντησε τον Χριστό, πίστεψε σε Εκείνον και έγινε επίσης μαθητής Του.

Μετά την Πεντηκοστή, ο Φίλιππος, όπως και οι υπόλοιποι Απόστολοι, δέχθηκε τη χάρη και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Από τότε αφιερώθηκε με ιδιαίτερο ζήλο στη διάδοση του Ευαγγελίου και στη διδασκαλία του χριστιανικού μηνύματος.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, κατά τη δράση του στην Ιεράπολη της Φρυγίας συνελήφθη από ειδωλολάτρες και υπέστη σκληρά βασανιστήρια. Τελικά, μαρτύρησε με σταύρωση το έτος 87. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κλήμεντα τον Αλεξανδρέα, ο Απόστολος Φίλιππος ολοκλήρωσε τη ζωή του ειρηνικά στην ίδια πόλη.

Το Απολυτίκιο του Αγίου Φιλίππου

«Θείαν έλλαμψιν, του Παρακλήτου, εισδεξάμενος, πυρός εν είδει, παγκοσμίως ως αστήρ ανατέταλκας, και της αγνοίας τον ζόφον διέλυσας, τη θεία αίγλη Απόστολε Φίλιππε. Όθεν πρέσβευε, Χριστώ τω Θεώ δεόμεθα, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος».

Λαογραφικά στοιχεία και παραδόσεις

Η εορτή του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου είναι γνωστή στη λαϊκή παράδοση και ως «Μικρή Αποκριά». Η ονομασία αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι από την επόμενη ημέρα ξεκινά η σαρανταήμερη νηστεία πριν από τα Χριστούγεννα, η οποία είναι γνωστή και ως «Μικρή Σαρακοστή».

Επιπλέον, η γνωστή φράση «Βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ» προέρχεται από την ευαγγελική διήγηση της συνάντησης των δύο φίλων. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, ταιριάζουν μεταξύ τους και μοιράζονται τις ίδιες αντιλήψεις ή αναζητήσεις.