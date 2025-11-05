Ο Ιάκωβος ο Τσαλίκης είναι ένας από τους νεοφανείς Αγίους της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας. Αγιοκατατάχθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2017 με απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 22 Νοεμβρίου.

Γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 1920 στο Λιβίσι της νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας (σημερινό Καγιάκοϊ Τουρκίας) και το 1924 έφτασε στον Πειραιά με την οικογένειά του, κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών Ελλάδας – Τουρκίας. Η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στον Άγιο Γεώργιο Φωκίδας και τον επόμενο χρόνο στο χωριό Φαράκλα της Εύβοιας.

Αν και άριστος μαθητής στο Δημοτικό, δεν συνέχισε στο Γυμνάσιο, εξαιτίας των δυσβάστακτων οικονομικών προβλημάτων της οικογένειάς του και αναγκάστηκε να βγει στη βιοπάλη, συνοδεύοντας τον πατέρα του σε διάφορες εργασίες. Παρά την καθημερινή σωματική κούραση, ζούσε σαν ασκητής και έβρισκε πνευματική ξεκούραση διαβάζοντας βίους αγίων και ψέλνοντας στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής.

Ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης

Μετά τη στρατιωτική του θητεία, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1947-1949), συνέχισε να εργάζεται σκληρά και να ζει βίο ασκητικό και χριστιανικό. Έχοντας χάσει και τους δύο γονείς του και αφού πάντρεψε την αδελφή του, σύμφωνα με τα ειωθότα της εποχής, ένιωσε ότι δεν υπήρχε τίποτε άλλο που να τον συνδέει με τον κόσμο.

Πήγε λοιπόν στη Μονή του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος, στην Βόρεια Εύβοια, η οποία τότε βρισκόταν σε μεγάλη παρακμή, για να γίνει μοναχός. Δεν έγινε με καλή διάθεση δεκτός από τους λίγους μοναχούς της, οι οποίοι τόν δυσκόλεψαν πολύ με τη συμπεριφορά τους. Ο Ιάκωβος, όμως, δείχνοντας μεγάλη υπομονή, ταπείνωση και αγάπη, κατάφερε με την πάροδο του χρόνου να γίνει αποδεκτός. Σε ηλικία 32 ετών, έγινε δόκιμος μοναχός και στις 19 Δεκεμβρίου 1952 στην Χαλκίδα ο μητροπολίτης Γρηγόριος τον χειροτόνησε διάκονο και πρεσβύτερο, εκτιμώντας όχι τα πολλά γράμματα, που άλλωστε δεν ήξερε, αλλά την ευσέβειά του.

Ως ιερέας πλέον της Μονής δεν έπαψε να εργάζεται χειρωνακτικά στα κτήματά της και παράλληλα να ζει ασκητικά. Όταν μάλιστα ανακάλυψε το σπήλαιο-ασκητήριο του οσίου Δαβίδ, μέσα στο παρακείμενο πυκνό δάσος, πολύ συχνά αποσυρόταν και προσευχόταν επί ώρες.

Στις 25 Ιουνίου 1975, ανέλαβε το πηδάλιο της Μονής, παρά την αρχική άρνησή του. Επί της ηγουμενίας του το μοναστήρι γνώρισε λαμπρές στιγμές, αναδιοργανώθηκε εκ βάθρων, προσελκύοντας πλήθη πιστών απ’ όλη την Ελλάδα, που αναζητούσαν το διορατικό και προορατικό του χάρισμα, αλλά και τον φωτισμένο λόγο του.

Η σκληρή άσκηση του Γέροντα επιδείνωνε συχνά την υγεία του. Έτσι από τα πρώτα χρόνια εμφανίστηκαν σημαντικά προβλήματα υγείας. Τέτοια ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα στη μέση που τον ταλαιπωρούσε από το 1956. Το 1964 εμφάνισε πρόβλημα με τον σχηματισμό πυωδών αμυγδαλών σε σημείο να ασθενήσουν και τα νεφρά του.

Ο Γέροντας ήταν πολύ εργατικός με ελάχιστη ανάπαυση και εξ αιτίας αυτού παρουσιάζονταν και άλλα προβλήματα. Το 1967, έκανε εγχείρηση βουβωνοκήλης και σκωληκοειδίτιδας με περιτοναϊκή αντίδραση και προβλήματα προστάτη. Λόγω της ορθοστασίας και των γονυκλισιών παρουσίασε πρόβλημα φλεβίτιδας και γι΄αυτό το 1974 χειρουργήθηκε στο Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ στην Αθήνα. Το 1980 του διαγνώστηκε καρδιακή ανεπάρκεια. Στις 13 Νοεμβρίου 1986 έγινε επέμβαση τοποθέτησης βηματοδότη – αν και ο ίδιος θέλησε να το αποφύγει – στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών. Στις 23 Σεπτέμβρη του 1990 νοσηλεύτηκε με καρδιακή αρρυθμία. Την ίδια εποχή και λίγες ημέρες αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου εγχειρίστηκε στο ίδιο νοσοκομείο όπου γνωρίστηκαν και ο Γέροντας τον ευλόγησε, μετά από προτροπή των οικείων του.

Έπειτα από έκτακτη νοσηλεία στην εντατική στα τέλη Σεπτεμβρίου του 1991 επέστρεψε εκ νέου στη Μονή, όπου υπέστη λοίμωξη που εξελίχθηκε σε πνευμονία. Στην υπόδειξη του τοπικού ιατρού να μεταβεί ξανά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο, απάντησε πως δεν προλαβαίνει να ξαναπάει, διαισθανόμενος το τέλος της ζωής του.

Στις 21 Νοεμβρίου 1991 ο π. Ιάκωβος εκοιμήθη, αφού πρώτα συμμετείχε στη Θεία Λειτουργία των Εισοδίων της Θεοτόκου και μετέλαβε του Σώματος και Αίματος του Κυρίου.

Πηγή: sansimera.gr

Επιμέλεια: Σ.Κ.