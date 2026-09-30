Ο 60χρονος γόης του Χόλιγουντ, ευρύτερα γνωστός για τους ρόλους του σε εμβληματικές ταινίες όπως τα «Serendipity», «Sixteen Candles» και «Con Air», εμφανίστηκε εντελώς αλλαγμένος στο νέο επεισόδιο του podcast «Happy Sad Confused» με τον Τζος Χόρογουιτς, όπου μίλησε για τη θρυλική του καριέρα.

Καθώς ο Κιούζακ μιλούσε με πάθος για τη ρομαντική εφηβική κωμωδία του 1989, «Say Anything», τα βλέμματα όλων στράφηκαν στο πρόσωπό του. Μάλιστα, ένας θαυμαστής σχολίασε χιουμοριστικά ότι «μεταμορφώνεται σε Μπάρι Μάνιλοου» – κάνοντας ειρωνική αναφορά στις πλαστικές του γνωστού τραγουδιστή.

Άλλοι έσπευσαν να ισχυριστούν, χωρίς βέβαια να υπάρχει επιβεβαίωση, ότι ο ηθοποιός έχει κάνει αισθητικές επεμβάσεις, κατακλύζοντας την ενότητα των σχολίων.

Κάποιος έγραψε χαρακτηριστικά: «Ποντάρω 1.000 δολάρια στο Ολοφάνερα Λίφτινγκ» (παραπομπή στο τηλεπαιχνίδι Jeopardy!), ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Αμάν πια, πρέπει να σταματήσει με τα fillers…».

Ακολούθησαν σχόλια όπως: «Αχ Θεέ μου, το πρόσωπό του», «Αυτοί οι τύποι και τα λίφτινγκ τους!», «Τι έκανε στον εαυτό του; Μοιάζει με τη Λάιζα Μινέλι» και «Ωχ όχι, έπεσε και ο Τζον θύμα της πλαστικής».

Υπήρξαν ωστόσο και θαυμαστές που τον υπερασπίστηκαν απέναντι στα κακόβουλα σχόλια: «Προς όσους κράζουν: Ο Τζον είναι 60 χρονών! Μήπως κάποιοι νομίζουν ότι είναι ακόμα 20;»

Άλλοι έσπευσαν να προσθέσουν: «Είναι πάντα τόσο ήρεμος, ευγενικός και προσγειωμένος!», «Λατρεύω όλες του τις ταινίες» και «Είναι τόσο γοητευτικός».

Η Daily Mail επικοινώνησε με τους εκπροσώπους του Κιούζακ για κάποιο σχόλιο, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει απάντηση μέχρι στιγμής.

Κατά τη διάρκεια της ειλικρινούς αυτής συνέντευξης, ο Κιούζακ ξεκαθάρισε επιτέλους τη μακροχρόνια φήμη που τον ήθελε να έχει απορρίψει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τεράστια τηλεοπτική επιτυχία «Breaking Bad», ρόλος που τελικά πήγε στον Μπράιαν Κράνστον.

Όπως εξήγησε: «Μερικά από αυτά τα πράγματα είναι τόσο περίεργα. Είχε βγει η φήμη ότι είχα πει ‘όχι’ για τον ρόλο του Γουόλτερ Γουάιτ. Εγώ δεν θυμόμουν κάτι τέτοιο και έλεγα στον εαυτό μου: έγινε κάτι τέτοιο και το διέγραψα; Έχω κενά μνήμης;»

«Συνάντησα [τον δημιουργό του Breaking Bad] Βινς Γκίλιγκαν στη Νέα Υόρκη και του είπα: Φίλε μου, λατρεύω τη σειρά σου, είναι απίστευτη. Αλλά πρέπει να μάθω, όλοι λένε ότι μου είχες προτείνει τον ρόλο — ισχύει;. Εκείνος μου απάντησε: Όχι. Και εγώ του είπα: Σε ευχαριστώ, Βινς!».

Αν και μεσουράνησε στις νεανικές ταινίες της δεκαετίας του ’80, όπως το «Sixteen Candles» και το «Stand By Me», τα τελευταία χρόνια ο Κιούζακ έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας επιλέγοντας πιο μικρές παραγωγές.

Σε συνέντευξή του στον Guardian το 2020, είχε εξηγήσει ότι δεν είναι πως ο ίδιος δεν ήθελε να κάνει ταινίες, αλλά μάλλον ότι το Χόλιγουντ του είχε γυρίσει την πλάτη.

«Τα τελευταία χρόνια δυσκολεύομαι να βρω χρηματοδότηση για τις δουλειές μου», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. «Αυτό ίσως έχει να κάνει με το ότι μεγαλώνω. Ή ίσως επειδή δεν έχω πια πέραση. Η αλήθεια είναι ότι έχω σταματήσει να θεωρούμαι ‘hot’ όνομα εδώ και πολύ καιρό».

Πλέον, ο Κιούζακ απασχολεί περισσότερο τα μέσα με τις έντονες πολιτικές του πεποιθήσεις, καθώς έχει ταχθεί ανοιχτά κατά του Προέδρου Τραμπ και έχει υποστηρίξει δημόσια την Παλαιστίνη.

Ο τελευταίος του ρόλος σε αμερικανική παραγωγή ήταν το 2025 στην ταινία «Fog of War», ενώ έχει πρωταγωνιστήσει σε δύο κινεζικές ταινίες: το «Dragon Blade» με τον Τζάκι Τσαν το 2010, και το κατασκοπευτικό θρίλερ «Decoded’»το 2024, το οποίο σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία στην Κίνα.

Παράλληλα, ο Τζον διατηρεί προφίλ και στη διαδικτυακή πλατφόρμα Cameo, όπου θαυμαστές πληρώνουν διάσημους για να τους γράψουν σύντομα, προσωποποιημένα βίντεο – με τον ίδιο να χρεώνει 199 δολάρια και άνω για κάθε βίντεο.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Serendipity»

Τα επικριτικά σχόλια

Άλλοι υπερασπίστηκαν τον σταρ και τον χαρακτήρισαν «τόσο όμορφο».

Πηγή: Daily mail