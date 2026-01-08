Ο Χιου Τζάκμαν επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μια εμφάνιση που σοκάρει. Στο πρώτο τρέιλερ του «The Death of Robin Hood» από την A24, ο ηθοποιός είναι κυριολεκτικά αγνώριστος, με μακριά γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα, ενσαρκώνοντας έναν ήρωα τσακισμένο από τον χρόνο και τις κακουχίες. Η ταινία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες μέσα στο 2026, αποτελεί μια σκοτεινή και ρεαλιστική επανεκτέλεση του κλασικού μύθου, μακριά από τις παραδοσιακές περιπέτειες που ξέραμε μέχρι σήμερα.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάικλ Σαρνόσκι (γνωστός από το Pig και το A Quiet Place: Day One), ο οποίος επιλέγει να μας δείξει έναν Ρομπέν των Δασών που παλεύει με τις τύψεις ενός βίαιου παρελθόντος.

Σύμφωνα με την υπόθεση, ο Ρομπέν βρίσκεται βαριά τραυματισμένος έπειτα από μια μάχη που πίστευε ότι θα ήταν η τελευταία του. Τη σωτηρία του αναλαμβάνει μια μυστηριώδης γυναίκα, την οποία υποδύεται η Τζόντι Κόμερ, προσφέροντάς του μια τελευταία ευκαιρία να βρει τη λύτρωση για τις πράξεις του πριν το τέλος. Στο πλευρό τους πρωταγωνιστούν επίσης οι Μπιλ Σκάρσγκαρντ και Μάρεϊ Μπάρτλετ.

«Παλεύοντας με τις σκιές του παρελθόντος του μετά από μια ζωή γεμάτη εγκλήματα και φόνους, ο Ρομπέν των Δασών (Τζάκμαν), βρίσκεται βαριά τραυματισμένος μετά από μια μάχη που πίστευε ότι θα ήταν η τελευταία του. Η σωτηρία του έρχεται από τα χέρια μιας μυστηριώδους γυναίκας, την οποία υποδύεται η Τζόντι Κόμερ, προσφέροντάς του μια τελευταία ευκαιρία για λύτρωση».

Το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Μουράι Μπάρτλετ και Νόα Τζουπ, όπως αναφέρει το Deadline.

Στην παραγωγή ενώνουν τις δυνάμεις τους ο Τζάκμαν μαζί με τους Αλεξάντερ Μπλακ, Άαρον Ράιντερ και Άντριου Σουέτ.

Η ταινία του Σαρνόσκι είναι ένα μέρος του φιλόδοξου προγραμματισμού της A24, η οποία εγκαινιάζει τη νέα χρονιά με μια σειρά από δυνατούς τίτλους. Το φιλμ «The Moment» της Charli xcx κάνει πρώτο πρεμιέρα στις αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου ενώ το «How to Make a Killing» του Τζον Πάτον Φορντ με πρωταγωνιστή τον Γκλεν Πάουελ, στις 20 Φεβρουαρίου.

Ακολουθούν η πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου «The Undertone» στις 13 Μαρτίου σε σκηνοθεσία Ίαν Τούζεν, το «The Drama» του Κρίστοφερ Μπόργκλι με τους Ρόμπερτ Πάτινσον και Zεντάγια στις 3 Απριλίου και το «Mother Mary» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Λάουερι με την Αν Χάθαγουεϊ στις 24 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ