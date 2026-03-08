Κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από την εμφάνιση που έχει υιοθετήσει ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, στην πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, «What Happens at Night».

Τα γυρίσματα της φιλόδοξης παραγωγής ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στην Πράγα και είναι μία ακόμη συνεργασία του πρωταγωνιστή με τον θρυλικό σκηνοθέτη. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Πίτερ Κάμερον που κυκλοφόρησε το 2020, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Πάτρικ Μάρμπερ.

Ο Ντι Κάπριο υποδύεται «έναν μεσήλικα Αμερικανό που ταξιδεύει σε μια μυστηριώδη ευρωπαϊκή πόλη μαζί με τη σύζυγό του, Isabel, με σκοπό την υιοθεσία ενός μωρού.

Σύμφωνα με το φωτογραφικό υλικό που κυκλοφόρησε μέσω του τσέχικου μέσου Blesk, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός διακρίνεται με πυκνό μουστάκι, ενώ φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί προσθετικό για τη δημιουργία μεγαλύτερης κοιλιάς και διπλοσάγονου.

Στο έργο, ο ήρωας περιγράφεται ως ένας συνηθισμένος άνθρωπος, ταλαιπωρημένος από το ταξίδι που αναλώνεται στην παρατήρηση των αλλόκοτων λεπτομερειών του περιβάλλοντός του. Ως ορθολογιστής και σκεπτικιστής, επιχειρεί διαρκώς να ερμηνεύει τα παράδοξα συμβάντα μέσω της λογικής, ακόμη και όταν αυτά αποκτούν μια σουρεαλιστική και ίσως ακόμη και υπερφυσική χροιά. Καθώς η πλοκή εξελίσσεται, η επαφή του με την πραγματικότητα αρχίζει να κλονίζεται επικίνδυνα.

Συμπρωταγωνιστούν οι Τζένιφερ Λόρενς, Μαντς Μίκελσεν, Πατρίσια Κλάρκσον και Τζάρεντ Χάρις. Περισσότερες ανακοινώσεις για το καστ αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Η παραγωγή ανήκει στην Apple Original Films σε συνεργασία με τη Studiocanal. Τα γυρίσματα θα συνεχιστούν σε διάφορες τοποθεσίες της Πράγας ενώ αναμένονται να ολοκληρωθούν στη Νέα Υόρκη στις αρχές του καλοκαιριού. Αν και δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ημερομηνία πρεμιέρας, η Apple στοχεύει στην κυκλοφορία της ταινίας εντός του 2027, όπως αναφέρει το World of Reel.

First look at Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence filming Martin Scorsese’s ‘WHAT HAPPENS AT NIGHT’ https://t.co/vyFe8Uhbxh — Cinema Solace (@SolaceCinema) March 5, 2026