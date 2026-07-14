Ο Τομ Κρουζ είναι εντελώς αγνώριστος στο πρώτο τρέιλερ της επερχόμενης ταινίας του, «Digger».

Το πρώτο δείγμα για τη σατιρική μαύρη κωμωδία του Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιαρίτου κυκλοφόρησε τη Δευτέρα (13/7) και δείχνει τον ηθοποιό μεταμορφωμένο σε έναν εκκεντρικό δισεκατομμυριούχο ονόματι Ντίγκερ Ρόκγουελ (Digger Rockwell). Ο 64χρονος ηθοποιός έχει γκρίζα μαλλιά και πρόσθετα ειδικά εφέ για να φαίνεται γηραιότερος και βαρύτερος από ό,τι συνήθως.

Στην επίσημη αφίσα της ταινίας, ο Κρουζ φοράει κοστούμι και καουμπόικο καπέλο, ενώ κρατάει ένα φτυάρι και στέκεται πάνω σε μια υδρόγειο σφαίρα. Ο Κρουζ μοιράστηκε την εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας:

«Σκάψε. Ή Πέθανε. DIGGER. Μόνο στους κινηματογράφους στις 2 Οκτωβρίου».

Στα σχόλια των social media, πολλοί χρήστες επέμεναν ότι «αυτός δεν μπορεί να είναι ο Τομ Κρουζ», ενώ κάποιος έγραψε χαρακτηριστικά: «Το να βλέπεις τον Τομ Κρουζ γερασμένο είναι πραγματικά αλλόκοτο». Ένας άλλος χρήστης σχολίασε: «Κάθε τόσο, ο Τομ Κρουζ αποφασίζει να μας υπενθυμίσει ότι πίσω από τα τρελά stunts, τα αεροπλάνα και το ασταμάτητο τρέξιμο, κρύβεται ένας εξαιρετικός ηθοποιός, όταν το επιλέγει».

Το «Digger» είναι η πρώτη ταινία του Κρουζ εκτός των franchise «Mission: Impossible» και «Top Gun» μετά το «American Made» του 2017, στο οποίο υποδυόταν τον Μπάρι Σιλ, έναν πιλότο της πολιτικής αεροπορίας που έγινε λαθρέμπορος ναρκωτικών.

Σε σκηνοθεσία του τέσσερις φορές βραβευμένου με Όσκαρ Ινιαρίτου, το «Digger» παρουσιάζει τον Κρουζ ως έναν μεγιστάνα του πετρελαίου από τον Αμερικανικό Νότο, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να αποτρέψει μια τεράστια παγκόσμια οικολογική καταστροφή που προκάλεσε ο ίδιος.

Το υπόλοιπο καστ συμπληρώνουν οι Σάντρα Χιούλερ, Τζέσι Πλέμονς, Τζον Γκούντμαν, Ριζ Άχμεντ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Έμα Ντ’ Άρσι και Ρόμπερτ Τζον Μπερκ.

Σε μια εκδήλωση Q&A (ερωτήσεων και απαντήσεων) για την ταινία στο Λος Άντζελες την Πέμπτη, ο Κρουζ μίλησε για το πώς το «Digger» είναι το πιο ιδιαίτερο πρότζεκτ που έχει αναλάβει στην καριέρα του.

«Δεν είχα ποτέ κάτι που θα μπορούσε να με προκαλέσει με αυτόν τον τρόπο, ούτε και ο Αλεχάνδρο όταν ξεκινήσαμε, ποτέ», δήλωσε, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter. «Και όταν δείτε αυτή την ταινία, θα καταλάβετε ότι είναι εντελώς πρωτότυπη».

Ο 62χρονος Ινιαρίτου σημείωσε στην εκδήλωση ότι ο Κρουζ ήταν η πρώτη του επιλογή για τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Η ταινία χρειαζόταν τον Τομ. Θέλαμε να συνεργαστούμε από τις αρχές του αιώνα», εξήγησε ο σκηνοθέτης. «Τον θαύμαζα ως ηθοποιό για χρόνια, και αυτό δεν ήταν έκπληξη για μένα».

«Η έκπληξη ήταν να ανακαλύψω ότι ο άνθρωπος πίσω από τον ηθοποιό ήταν εξίσου εξαιρετικός με τις ερμηνείες που έχω δει σε όλη την καριέρα του», συνέχισε αναφερόμενος στον Κρουζ.

Στο CinemaCon τον Απρίλιο, ο Κρουζ είπε στο κοινό ότι «χρειάστηκαν 40 χρόνια» για να μπορέσει να αποδώσει τα «πολλά επίπεδα» του χαρακτήρα του στο «Digger».

«Η ταινία είναι τρελή, είναι αστεία και ανυπομονώ να τη δείτε όλοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το «Digger» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από pagesix.com