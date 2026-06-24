Το δεύτερο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου με τίτλο «Digger» μοιάζει να έχει σχεδιαστεί περισσότερο ως ένας φόρος τιμής στην καριέρα του Τομ Κρουζ, παρά ως ένα προωθητικό βίντεο για το φιλμ.

Στο κλιπ διάρκειας τριών λεπτών γίνεται μία αναδρομή στους εμβληματικότερους σταθμούς της πορείας του δημοφιλούς ηθοποιού: από blockbusters καταιγιστικής δράσης όπως τα «Top Gun» και «Edge of Tomorrow», έως τις δραματικές του ερμηνείες στα «Rain Man» και «Born on the Fourth of July», αλλά και αγαπημένες επιτυχίες όπως τα «Risky Business» και «Jerry Maguire».

«Τα τελευταία 46 χρόνια, είχα την τιμή να συνεργαστώ με αμέτρητους ταλαντούχους καλλιτέχνες και συνεργεία για να δημιουργήσουμε αυτούς τους χαρακτήρες, τις ιστορίες και τις ταινίες για όλους εσάς», έγραψε ο Κρουζ στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Ιnstagram, προσθέτοντας: «Ανυπομονώ να τα πούμε στο σινεμά! ««Digger»». Μόνο στις αίθουσες τον Οκτώβριο».

Το βίντεο ολοκληρώνεται παρουσιάζοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις του σταρ στην καριέρα του καθώς ενσαρκώνει τον Digger Rockwell. Ο Κρουζ εμφανίζεται σε μεγαλύτερη ηλικία, με προσθετική μύτη, εμφανή κοιλιά και αραιωμένα μαλλιά, υποδυόμενος έναν πανίσχυρο μεγιστάνα του πετρελαίου από το Τέξας, η εταιρεία του οποίου ενδέχεται να έχει προκαλέσει μια οικολογική καταστροφή ικανή να πυροδοτήσει μέχρι και πυρηνικό πόλεμο.

Ο Τζον Γκούντμαν υποδύεται τον Πρόεδρο των ΗΠΑ που εκλιπαρεί τον χαρακτήρα του Κρουζ να διορθώσει το χάος που προκάλεσε. Στην ταινία της Warner Bros., η οποία περιγράφεται ως μια «κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων», πρωταγωνιστούν επίσης οι Ριζ Άχμεντ, Σάντρα Χιούλερ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Τζέσι Πλέμονς, Σόφι Γουάιλντ, Μπερν Γκόρμαν και Εμα Ντ’ Αρσι. Με το πλήρες τρέιλερ να αναμένεται στις 13 Ιουλίου, το «Digger» είναι προγραμματισμένο να κάνει ντεμπούτο στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ