Αγωγή κατά του Φαρέλ Γουίλιαμς κατέθεσε ο Τσαντ Χιούγκο, ο συνεργάτης του στο ντουέτο δισκογραφικής παραγωγής The Neptunes με τον ισχυρισμό ότι του οφείλει χρηματικό ποσό από το τελευταίο τους άλμπουμ ως N.E.R.D. του 2017, No One Ever Really Dies.

Οι The Neptunes άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ποπ, τη ραπ και την R&B σκηνή στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές του 2000, υπογράφοντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εποχής, όπως το Drop It Like It’s Hot του Snoop Dogg, το Hollaback Girl της Γκουέν Στέφανι, το Money Maker του Ludacris και το I’m A Slave 4 U της Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Σε αγωγή που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή(23/1), ο Χιούγκο ισχυρίζεται ότι ο Γουίλιαμς αρνήθηκε να παραδώσει κρίσιμα οικονομικά έγγραφα και ότι του οφείλει έως και 1 εκατομμύριο δολάρια για τη συμμετοχή του στο άλμπουμ των N.E.R.D. του 2017.

Το άλμπουμ No One Ever Really Dies περιλάμβανε τη νούμερο ένα επιτυχία Lemon με τη Ριάνα, καθώς και το 1,000 με τον Future και Don’t Don’t Do It με τον Κέντρικ Λαμάρ.

Ο Χιούγκο υποστηρίζει ότι ο Γουίλιαμς «εμπλέκεται σε συναλλαγές ιδίου οφέλους, απέκρυψε ουσιώδεις πληροφορίες και απέσπασε έσοδα που του οφείλονταν».

Επίσης κάνει λόγο για παρακράτηση πνευματικών δικαιωμάτων και μετοχών από τα έσοδα από περιοδείες.

«Μια τέτοια εκ προθέσεως, δόλια και κακόβουλη συμπεριφορά δικαιολογεί την επιβολή τιμωρητικών αποζημιώσεων» αναφέρει στα δικαστικά έγγραφα ο δικηγόρος του Χιούγκο, Μπρεντ Τζ. Λέμαν.

Το 2024, ο Χιούγκο κατηγόρησε τον Γουίλιαμς ότι επιδίωκε την αποκλειστική ιδιοκτησία του εμπορικού σήματος των Neptunes. Οι δικηγόροι του Γουίλιαμς δήλωσαν ότι προσπάθησαν να προσφέρουν στον Χιούγκο την κοινή ιδιοκτησία, αλλά οι εκπρόσωποι του ισχυρίστηκαν ότι αυτοί οι επιχειρηματικοί όροι θα περιόριζαν την αποζημίωση του πελάτη τους.

Εκπρόσωπος του Γουίλιαμς δήλωσε στο περιοδικό Billboard ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια τυπική λογιστική αναθεώρηση. «Η αγωγή που κατατέθηκε είναι πρόωρη, καθώς μπορεί να μην υπάρχει καν διαφορά μεταξύ των μερών» σημείωσε.

«Εάν η λογιστική αναθεώρηση καθορίσει ότι οφείλονται χρήματα, το αρμόδιο μέρος θα τα πληρώσει. Ο Φαρέλ έχει ενεργήσει σταθερά με καλή πίστη. Τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον Τσαντ και προσβλέπει στην επίλυση του ζητήματος με τρόπο που να τιμά την κοινή τους ιστορία» τόνισε.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ