Επιμέλεια: Σ. Κρανιώτη

Τα εγκαίνια της νέας έκθεσης της Art way, με θέμα «Αιγαίο Φως Ελληνικό» θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00, στο θέατρο Αυλαία

(2ας Μεραρχίας και Κουντουριώτου 182, Πασαλιμάνι-Πειραιάς).

Η Art way η διαρκώς ανανεωμένη ομάδα εικαστικών που μέσα από την τέχνη δίνει απαντήσεις στα σύγχρονα ζητήματα των καιρών μας επιστρέφει έπειτα από πέντε μήνες απουσίας συνεχίζοντας το ταξίδι που πριν πολλά χρόνια ξεκίνησε ο μεγάλος Εικαστικός – Επιμελητής Γιώργος Σάρδης. Ένα ταξίδι με ρίζες στο όραμα του και βλέμμα προσηλωμένο στο μέλλον.

Η συνεχής είσοδος νέων καλλιτεχνών σε συνδυασμό με την πίστη όσων επί σειρά ετών με τη διαρκή συμμετοχή και παρουσία τους στηρίζουν το έργο μας αποδεικνύει ότι το πνεύμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης οδηγούν σε μια μαγική χώρα φωτός και πολιτισμού.

Η τωρινή έκθεση μοσχοβολά Ελλάδα και Αιγαίο ένας συνδυασμός που απλώνει το φως του στα πέρατα του κόσμου, διευρύνει την ύπαρξή μας και μας φανερώνει το πραγματικό νόημά της.Οι εικαστικοί μας μεταφέρουν αυτό το γεμάτο Ελλάδα φως μέσα στα έργα τους σαν ευλογημένο ψίθυρο και που αξίζει όλοι να ακούσουμε βαδίζοντας στα όρια της σιωπής και της γαλήνης.

Πίνακες πλημμυρισμένοι από το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου και ηλιοβασιλέματα που κόβουν την ανάσα αλλά και με εικόνες που η κάθε ανατολή γέννησε μέσα μας.

Εδώ είναι που έρχονται στο νου τα λόγια του μεγάλου ποιητή Οδυσσέα Ελύτη : “ Ένα δειλινό στο Αιγαίο περιλαμβάνει τη χαρά και τη λύπη σε τόσες δόσεις που δε μένει στο τέλος πάρα μόνο η αλήθεια’’. Μια αλήθεια στην οποία εστιάζουν τα εκθέματα της έκθεσής μας που κατορθώνουν να μας ταξιδέψουν στην απεραντοσύνη και την αιωνιότητα του ελληνικού φωτός.

Θα προλογίσει ο Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Εικαστικός κ. Βαγγέλης Παπαδόπουλος.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο καταξιωμένος σαξοφωνίστας κ. Άγγελος Καλαβρυτινός.

Με εκτίμηση για την ARTWAY,

+Γιώργος Σάρδης-Εικαστικός-Επιμελητής

Αφροδίτη Δρακοπούλου Σάρδη-Κωνσταντίνος Λαγός – Επιμέλεια έκθεσης

Κατερίνα Μαυριγκοπούλου – Δημόσιες Σχέσεις

Ανοιχτά : Κυριακή 9/11, Δευτέρα 10/11, Τρίτη 11/11 & Τετάρτη 12/11, ώρες 12:00-20:00

Τιμώμενοι καλλιτέχνες

+ΣΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πρόεδρος ΑRT WAY- Εικαστικός – Επιμελητής)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Εικαστικός)

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Διδάκτορας Βιολογίας , Εικαστικός, ποιητής-στιχουργός)

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΑΡΜΑΟΥ ΕΛΙΝΑ

ΑΡΧΟΝΤΗ ΣΟΥΖΥ

ΒΡΥΩΝΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ

ΓΑΓΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΗΤΣΑ ΟΛΓΑ

ΗΛΙΑΔΗ ΜΑΡΗ

ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΖΕΡΦΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΚΑΙΣΑΡΕΥΣ ΜΑΝΤΙΚΑ

ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΚΑΜΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΚΟΡΔΑΤΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ ΕΥΑ

ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΚΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΗ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΛΙΑΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΛΥΕΡΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΝΕΤΑ ΟΛΓΑ

ΜΙΜΗ ΣΟΦΙΑ

ΜΙΜΟΖΑ ΑΡΑΠΗ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΗΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΥ ΚΑΡΒΕΛΑ ΕΛΕΝΑ

ΜΟΥΣΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΝΑΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

PAISI HELGA ELENA

ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΝΟΕΛΑ

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΠΗΤΕΡΣΟΝ ΑΛΙΚΗ

ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΝΟΠΗ

ΣΑΡΡΗ ΑΝΝΑ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΑΝΝΑ

TATSIS LIPARI THEODOSIA

ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΤΣΑΒΟΛΑΚΗ ΦΙΛΙΑ

ΤΣΙΒΡΑ ΒΑΣΙΑ

Μαζί μας και η μόλις 7 ετών χαρισματική ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΒΡΑΧΑΤΗ