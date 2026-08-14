Ακυρώθηκε οριστικά η προγραμματισμένη για την Κυριακή, 16 Αυγούστου, κινηματογραφική προβολή της βραβευμένης ταινίας «Αρκουδότρυπα» στον ορεινό οικισμό της Παρασκευής, ο οποίος υπάγεται στον Δήμο Αιγιαλείας. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης αναγκάστηκαν να ματαιώσουν τη βραδιά, καταγγέλλοντας ένα κύμα ακραίων αντιδράσεων από μερίδα πολιτών.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η διοργανωτική ομάδα απέδωσε την ακύρωση της προβολής αποκλειστικά σε «ακραίες ομοφοβικές αντιδράσεις μιας ισχνής μειοψηφίας».

Παρά την πικρία για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, οι διοργανωτές έσπευσαν να προστατεύσουν τη φήμη της περιοχής, διευκρινίζοντας πως αυτές οι μεμονωμένες φωνές δεν αντιπροσωπεύουν στο ελάχιστο το σύνολο της τοπικής κοινωνίας του χωριού. Όπως υπογράμμισαν, τα τελευταία χρόνια έχουν χτίσει άριστες σχέσεις και σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης με τους περισσότερους κατοίκους.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να οριστεί νέα ημερομηνία σε άλλη τοποθεσία και η επιχειρούμενη φίμωση της έβδομης τέχνης να μην καταστεί εντέλει δυνατή».

Η ακύρωση αφορά αποκλειστικά τον συγκεκριμένο χώρο. Οι υπεύθυνοι παραμένουν απόλυτα αποφασισμένοι να φέρουν το έργο σε επαφή με το κοινό, αναζητώντας ήδη εναλλακτική τοποθεσία και νέα ημερομηνία διεξαγωγής.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των διοργανωτών

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η πολυαναμενόμενη προβολή της ταινίας «Αρκουδότρυπα», η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 16 Αυγούστου στον ορεινό οικισμό της Παρασκευής του Δήμου Αιγιαλείας, ακυρώνεται έπειτα από τις ακραίες ομοφοβικές αντιδράσεις μιας ισχνής μειοψηφίας.

Θέλουμε, ωστόσο, να καταστήσουμε σαφές ότι οι αντιδράσεις αυτές σε καμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζουν συνολικά το χωριό και τους κατοίκους του, με τους οποίους διατηρούμε όλα τα τελευταία χρόνια άριστες σχέσεις και υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση.

Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να οριστεί νέα ημερομηνία σε άλλη τοποθεσία και η επιχειρούμενη φίμωση της έβδομης τέχνης να μην καταστεί εντέλει δυνατή».

Ένα σύγχρονο βουκολικό ρομάντζο

Η ταινία «Αρκουδότρυπα», η οποία αποτελεί μεταφορά στη μεγάλη οθόνη της ομώνυμης και πολυβραβευμένης ταινίας μικρού μήκους, έχει διαγράψει μια εξαιρετικά επιτυχημένη διεθνή πορεία, κάνοντας την επίσημη πρεμιέρα της στο φημισμένο Φεστιβάλ της Βενετίας, από όπου μάλιστα απέσπασε και βραβείο.

Πρωταγωνίστριες είναι δύο αχώριστες φίλες, η Αργυρώ και η Αννέτα. Η ιστορία εκτυλίσσεται στο απομονωμένο ορεινό χωριό της Τύρνας. Τα πάντα ανατρέπονται στη σχέση τους με φόντο μια κρυφή σπηλιά, μια παραδοσιακή τσουκνιδόπιτα, ένα ξέφρενο πάρτι μέσα στο δάσος και μια αναπάντεχη προδοσία που αλλάζει τα δεδομένα για πάντα.

Οι δημιουργοί περιγράφουν το φιλμ ως ένα βουκολικό ρομάντζο του 21ου αιώνα. Απέχοντας παρασάγγας από τα παρωχημένα, φολκλόρ ειδύλλια με τσολιάδες και βοσκοπούλες, η ταινία κατορθώνει να διατηρήσει ζωντανή την ψυχή της ελληνικής παράδοσης. Πρόκειται για ένα έργο φωτεινό και γεμάτο αισιοδοξία, που έχει ως στόχο να γκρεμίσει τα κοινωνικά στερεότυπα και να αντισταθεί στον βαθύ συντηρητισμό της ελληνικής επαρχίας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ανόθευτη αυθεντικότητά της.