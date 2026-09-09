Ένα σημαντικό εύρημα ήρθε στο φως στη νεκρόπολη της Σακκάρα, κοντά στο Κάιρο, καθώς κοινή αρχαιολογική αποστολή Αιγύπτου και Ισπανίας ανακάλυψε ταφικό μνημείο ηλικίας περίπου 4.400 ετών. Ο τάφος τοποθετείται χρονικά στα χρόνια του φαραώ Ζεντκαρέ Ιζεζί (5η Δυναστεία, μεταξύ 2381 και 2353 π.Χ.).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, το μνημείο περιλαμβάνει δύο ταφικά παρεκκλήσια που ανήκουν σε δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους: τον Ίτι και τον γιο του, Γιούνμεν. Ο Γιούνμεν υπηρετούσε ως βασιλικός δικαστής και, σύμφωνα με τις αρχές, μεταξύ των αρμοδιοτήτων του ήταν να ακούει τα παράπονα των πολιτών.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι ο διπλός τάφος αποτυπώνει την κοινωνική άνοδο του Γιούνμεν, ο οποίος από γιος επαρχιακού αξιωματούχου έφτασε στην κεντρική διοίκηση, αλλά και την επιθυμία του να μοιραστεί την ταφική του μοίρα με τον πατέρα του.

Εξαιρετική διατήρηση και σπάνια τέχνη

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αισθητική αρτιότητα του μνημείου και ο πλούτος των ευρημάτων, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει ένα καλαίσθητο επιστύλιο, καθώς και επιγραφές προσαρμοσμένες στην προσωπικότητα των νεκρών.

Ο ζωγραφικός και ανάγλυφος διάκοσμος διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση. Οι παραστάσεις περιλαμβάνουν στιγμιότυπα από γεωργικές εργασίες, γαϊδούρια και άλλα ζώα, καθώς και τελετουργικές πομπές προσφορών. Σε αρκετά σημεία διατηρούνται ακόμη τα αυθεντικά έντονα χρώματα, προσφέροντας μια ζωντανή εικόνα για την τέχνη και την καθημερινή ζωή της εποχής.

Για τις αιγυπτιακές αρχές, τα αρχιτεκτονικά, καλλιτεχνικά και επιγραφικά αυτά στοιχεία διευρύνουν τις γνώσεις μας για τη λειτουργία της διοίκησης και την κοινωνική ζωή στην Αίγυπτο κατά την ύστερη 5η Δυναστεία.

Μια άγνωστη μαστάμπα στη Σακκάρα

Η συγκεκριμένη περιοχή είχε γίνει γνωστή από τις ανασκαφές του Ογκύστ Μαριέτ τον 19ο αιώνα, χωρίς ωστόσο να έχει μελετηθεί σε βάθος. Η σημερινή έρευνα επιχειρεί να ανακατασκευάσει την τοπογραφία της Σακκάρα, προσεγγίζοντας τη νεκρόπολη όχι μόνο ως χώρο ταφής, αλλά και ως πεδίο έντονης ανθρώπινης δραστηριότητας.

Μελετώντας τη διάταξη των δρόμων, των πλατειών και τη ροή των τελετουργιών, η ομάδα οδηγήθηκε στην αποκάλυψη της άγνωστης μέχρι σήμερα μαστάμπας (του ταφικού δηλαδή συγκροτήματος του Γιούνμεν και του Ίτι). Παράλληλα, εντοπίστηκαν ενδείξεις για δύο ακόμη γειτονικές μαστάμπες, τις οποίες η αποστολή ελπίζει να ανασκάψει στο άμεσο μέλλον.