Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν δύο εκκλησίες στην Αίγυπτο ηλικίας άνω των 1.500 ετών, προσφέροντας σπάνια στοιχεία για την «άνθιση» του Χριστιανισμού στη Δυτική Έρημο της χώρας.

Το αιγυπτιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε την ανακάλυψη αυτή με δελτίο τύπου στα τέλη Ιουλίου. Οι εκκλησίες βρέθηκαν στην όαση Χάργκα, έναν αρχαίο οικισμό περίπου 350 μίλια νοτιοδυτικά του Καΐρου.

Η τοποθεσία είναι γνωστή για τα αξιοσημείωτα αρχαία χριστιανικά ευρήματά του, συμπεριλαμβανομένων νεκροταφείων και εκκλησιών. Κατοικείται από την αρχαιότητα, χάρη στις υπόγειες πηγές νερού που βρίσκονται εκεί.

Ανασκαφή ολόκληρου οικισμού

Αρχαιολόγοι αποκάλυψαν τα ερείπια ενός ολόκληρου οικισμού στην Όαση Χάργκα. Συγκεκριμένα βρέθηκαν πολλά οικιστικά κτίρια κατασκευασμένα από πλίνθους, με ορισμένους τοίχους να διατηρούν ακόμα το γύψο τους.

Αιγύπτιοι αξιωματούχοι μοιράστηκαν μια φωτογραφία του χώρου, που δείχνει τα ερείπια του οικισμού.

Η ομάδα ανακάλυψε επίσης φούρνους και μεγάλα πήλινα πιθάρια τοποθετημένα στο έδαφος που προορίζονταν κυρίως για την αποθήκευση τροφίμων. Εντοπίστηκαν επίσης αγγεία, κομμάτια γυαλιού και πέτρας, όπως και τάφοι.

Η ανασκαφή δύο εκκλησιών – «Φως» στην περίοδο εκχριστιανισμού της Αιγύπτου

Ωστόσο, το πιο σημαντικό εύρημα της ανασκαφής αποτελεί η ανακάλυψη δύο χριστιανικών εκκλησιών. Και οι δύο κατασκευές χρονολογούνται από την πρώιμη εποχή των Κοπτών, την περίοδο εκχριστιανισμού της Αιγύπτου που ξεκίνησε τον 4ο αιώνα μ.Χ.

Η μία από τις δύο εκκλησίες ήταν μια μεγαλοπρεπής εκκλησία χτισμένη σε ρυθμό βασιλική από πλίνθους, αποτελούμενη από τα ερείπια μιας μεγάλης αίθουσας και δύο διαδρόμων.

Η δεύτερη εκκλησία, η οποία ήταν μικρότερη, είχε ορθογώνια διάταξη και περιβαλλόταν «από τα ερείπια επτά εξωτερικών κιόνων», δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Μερικοί από τους εσωτερικούς τοίχους της ήταν διακοσμημένοι με κοπτικές επιγραφές», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η τοιχογραφία του Ιησού

Πέρα από τις εκκλησίες, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επίσης μια αξιοσημείωτη τοιχογραφία του Ιησού Χριστού που τον απεικονίζει να θεραπεύει έναν άρρωστο – μια σπάνια απεικόνιση εκείνης της περιόδου.

Δεν δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες της τοιχογραφίας, πιθανώς για λόγους συντήρησης.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η περιοχή «μαρτυρά τη μετάβαση από τον παγανισμό στον Χριστιανισμό».

«[Αυτή η ανακάλυψη] ρίχνει φως σε μια σημαντική εποχή στην ιστορία της Όασης Χάργκα, δηλαδή στις αρχές της Κοπτικής περιόδου στην Αίγυπτο. [Αντανακλά επίσης] τη σημασία των Δυτικών Οάσεων της Αιγύπτου ως κέντρων θρησκευτικής και κοινωνικής ζωής σε διαφορετικές εποχές».

«[Αυτή η ανακάλυψη] υπογραμμίζει την ανοχή και την πολιτιστική και θρησκευτική ποικιλομορφία που χαρακτήριζαν τον αιγυπτιακό πολιτισμό».