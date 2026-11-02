Με μια ιδιαίτερη και βαθιά συναισθηματική κυκλοφορία επιστρέφει στη δισκογραφία ο Μαρίνος Αγαπίου.

Ο γνωστός Κύπριος λαϊκός ερμηνευτής συνεχίζει με συνέπεια την αξιόλογη μουσική του πορεία, παρουσιάζοντας το νέο του τραγούδι με τίτλο «Αιώνια παρουσία».

Πρόκειται για μια δημιουργία του Δημήτρη Γιώτη, ο οποίος υπογράφει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους, σε ένα τραγούδι με ξεχωριστό περιεχόμενο και έντονο συναισθηματικό φορτίο.

Το νέο τραγούδι είναι αφιερωμένο στη μνήμη ενός ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή, ενώ το μήνυμά του ξεπερνά τα όρια μιας προσωπικής αφιέρωσης, αγγίζοντας όλους όσοι έχουν βιώσει την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.

Το «Αιώνια Παρουσία» αποτελεί έναν μουσικό φόρο τιμής στους ανθρώπους που μπορεί να μην βρίσκονται πλέον ανάμεσά μας, παραμένουν όμως ανεξίτηλα χαραγμένοι στη μνήμη μας.

Γιατί, όπως αναφέρει στο μήνυμα του για το νέο του τραγούδι, ο γνωστός Κύπριος λαϊκός ερμηνευτής:

«Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να φύγουν από τη ζωή, αλλά δεν φεύγουν ποτέ από την καρδιά μας. Η απουσία τους γίνεται μια αιώνια παρουσία».

Κυκλοφορεί από την Orion Music.