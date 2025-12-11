Περισσότερα από 600 αντικείμενα «σημαντικής πολιτιστικής αξίας» κλάπηκαν από το μουσείο στο Μπρίστολ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, σε διάρρηξη που συνέβη τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε σήμερα (11/12) η βρετανική αστυνομία, προσθέτοντας πως καταζητεί τέσσερις υπόπτους.

Η αστυνομία δημοσίευσε υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που δείχνει τέσσερις άνδρες σε έναν δρόμο.

Απηύθυνε έκκληση στο κοινό για βοήθεια στην αναγνώριση των ατόμων αυτών.

Οι δράστες μπήκαν στα κτήρια που στεγάζουν τη συλλογή του μουσείου του Μπρίστολ, η οποία είναι αφιερωμένη στη Βρετανική Αυτοκρατορία και την Κοινοπολιτεία, σύμφωνα με την αστυνομία.

We want to speak to the people, pictured, after museum artefacts were stolen in Bristol. The burglary happened in the Cumberland Road area between 1-2am on Thursday 25 September. If you can help, call 101 ref 5225269603 or contact Crimestoppers.https://t.co/g1cWBLtfab — Avon and Somerset Police (@ASPolice) December 11, 2025

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ