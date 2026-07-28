Από τις 14 Οκτωβρίου, η τεράστια γαλλική επιτυχία «Ακριβοί μας γονείς» (Chers Parents) των Armelle και Emmanuel Patron παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Θέατρο Εμπορικόν.

Η παράσταση, που μετρά περισσότερους από μισό εκατομμύριο θεατές στη Γαλλία και μία υποψηφιότητα για τα βραβεία Molière, παρακολουθεί μια πολύ αγαπημένη οικογένεια να δοκιμάζει τα όριά της. Η σκηνοθεσία είναι του Προμηθέα Αλειφερόπουλου και η απόδοση του Θοδωρή Πετρόπουλου.

Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης και Άννα Λουιζίδη.

Λίγα λόγια για το έργο:

Ένα αγαπημένο ζευγάρι συνταξιούχων καθηγητών καλεί επειγόντως στο εξοχικό του σπίτι τα τρία ενήλικα παιδιά του. Τα αδέλφια φοβούμενα τα χειρότερα, παρατάνε αμέσως οικογένειες, δουλειές, σπουδές, μπουγάδες και κατοικίδια και καταφθάνουν έτοιμα να ακούσουν τα πάντα. Ένα πολύ κακό νέο, μια θανάσιμη αρρώστια, μια επικείμενη καταστροφή.

Όχι όμως έτοιμα για αυτό που πρόκειται να ακούσουν.

Οι γονείς ανακοινώνουν στα έκπληκτα παιδιά, ότι σφύζουν από υγεία, αλλά πως ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνουν το μεγάλο τους όνειρο πραγματικότητα. Η ανακούφιση είναι παροδική, οι απορίες πολλές, τα ζητήματα λεπτά και μέσα σε λίγη ώρα η διακριτικότητα πάει περίπατο και η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα.

Πρέπει οι γονείς να μοιράζονται τα πάντα με τα παιδιά τους; Μέχρι πού πρέπει να τα στηρίζουν; Πού σταματάει η διαπαιδαγώγηση και πού αρχίζει ο σαδισμός; Πόσο πρέπει να θυσιάζουμε τα προσωπικά μας όνειρα στο βωμό της οικογένειας ή της ιδεολογίας;

Το Πολυτεχνείο συγκρούεται με το όνειρο του γκολφ, η φιλανθρωπία πετάει μέχρι την Αφρική, η οικολογία πατάει στις πλάτες της Ασίας και η Μοντεσσόρι συναντά τον Στάλιν! Οι οικογενειακές αξίες σύντομα αρχίζουν να καταρρέουν σαν τους δίδυμους πύργους – ή μήπως σαν το τείχος του Βερολίνου;

Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη.

Μια κωμωδία για οικογένειες που είναι σφιγμένες σαν γροθιά, αρκεί να μην έχουν κάτι να χωρίσουν.

Από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο Θέατρο Εμπορικόν.

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφείς: Armelle Patron & Emmanuel Patron

Μετάφραση: Θοδωρής Πετρόπουλος

Σκηνοθεσία: Προμηθέας Αλειφερόπουλος

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Άγις Παναγιώτου

Φωτισμοί: Ζωή ΜολυβδάΦαμέλη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σεμίραμις Αμπατζόγλου

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Τρέιλερ: Έφη Καρανικόλα

Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη

Διάρκεια παράστασης: 90’

Θέατρο Εμπορικόν

Σαρρή 11, Αθήνα 105 54 (Ψυρρή)

Τηλέφωνο: 211 1000 365

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη: 20:00

Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 18:00

Τιμές εισιτηρίων:

VIP1: 25 ευρώ

VIP2: 20 ευρώ

Πλατεία: 18 ευρώ, Εξώστης: 18 ευρώ

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο)

στην Πλατεία: 16 ευρώ

Άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Εισιτήρια:

• https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/chers-parents/

• Στο τηλεφωνικό κέντρο: 211 1000 365

• Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη: Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις:

Κώστας Μπάλτας, Γιώτα Καραΐσκου, Κατερίνα Σταθάτου 211- 1026277,

Δευτ- Παρ: 10:00 -19:00.

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: reservations@a-th.gr

Πληροφορίες: www.a-th.gr