Η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής προκηρύσσει ακρόαση για ερμηνευτές και ερμηνεύτριες για τις ανάγκες του μιούζικαλ «Tick, Tick… Boom!» του Τζόναθαν Λάρσον. Το έργο θα παρουσιαστεί σε πανελλήνια πρώτη στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε σκηνοθεσία της Έμιλυς Λουίζου και μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου, από τις 12 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 11 Ιανουαρίου 2026.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στις 5, 7 και 8 Απριλίου 2025 στο ΚΠΙΣΝ (Λ. Συγγρού 364).

Η ακρόαση γίνεται για την επιλογή των τριών πρωταγωνιστικών ρόλων του έργου (Τζον, Μάικλ, Σούζαν) και απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες ερμηνευτές και ερμηνεύτριες με εξαιρετικές υποκριτικές και φωνητικές ικανότητες. Καλές χορευτικές ικανότητες θα συνεκτιμηθούν. Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες καλούνται να προετοιμαστούν στα παρακάτω αποσπάσματα μουσικού υλικού, τα οποία θα τους αποσταλούν ηλεκτρονικά με την υποβολή της αίτησής τους.

Περιγραφή ρόλων

Τζον

Ένας φιλόδοξος συνθέτης που πασχίζει να επιβιώσει και να πετύχει τα όνειρά του στη Νέα Υόρκη. Λίγο πριν κλείσει τα τριάντα, καλείται να πάρει δύσκολες αποφάσεις όσον αφορά τις προτεραιότητές του, τόσο επαγγελματικές όσο και προσωπικές.

• Υποκριτική ηλικία: 25 έως 30 ετών

• Φωνητική έκταση ρόλου: λα4 – λα2

• Υλικό ακρόασης: 30/90 (στα αγγλικά), συν ένα τραγούδι επιλογής του υποψηφίου στα ελληνικά

Μάικλ

Ένας πρώην ηθοποιός που τα τελευταία χρόνια έχει εγκαταλείψει την υποκριτική και εργάζεται ως στέλεχος εταιρείας μάρκετινγκ. Η άνεση με την οποία ζει βάζει σε δεύτερες σκέψεις τον κολλητό του, Τζον, και τις επιλογές που έχει κάνει. Ο ερμηνευτής θα τραγουδήσει επίσης τους ρόλους: ΠΑΤΕΡΑΣ, ΜΠΑΡΜΑΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ.

• Υποκριτική ηλικία: 25 έως 30 ετών

• Φωνητική έκταση ρόλου: σολb 4 – σιb2

• Υλικό ακρόασης: Real Life (στα αγγλικά), συν ένα τραγούδι της επιλογής του υποψηφίου στα ελληνικά

Σούζαν

Χορεύτρια στο επάγγελμα, και η κοπέλα του Τζον. Δυσανασχετεί με το πώς εξελίσσεται η σχέση της με τον Τζον, και αμφιταλαντεύεται για το αν πρέπει να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Η ερμηνεύτρια θα τραγουδήσει επίσης τους ρόλους: ΜΗΤΕΡΑ, ΚΑΡΕΣΣΑ, ΡΟΖΑ, ΤΖΟΥΝΤΥ.

• Υποκριτική ηλικία: 20 έως 30 ετών

• Φωνητική έκταση ρόλου: ρε5 – λα3

• Υλικό ακρόασης: Come to your senses (στα αγγλικά), συν ένα τραγούδι της επιλογής της υποψήφιας στα ελληνικά

Γενικές πληροφορίες για τη διαδικασία της ακρόασης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, προκειμένου να θεωρηθεί η αίτησή τους έγκυρη, είναι υποχρεωμένοι/ες να προσκομίσουν ή να αποστείλουν τα παρακάτω:

α) το έντυπο της αίτησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο

β) βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία

γ) δήλωση συγκατάθεσης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

Τα παραπάνω είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής: www.nationalopera.gr (κατηγορία ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ).

Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

Η Επιτροπή Ακρόασης έχει τη διακριτική ευχέρεια να συντομεύσει την ακροαματική διαδικασία, ενώ η ακρόαση ενδέχεται να βιντεοσκοπηθεί για αρχειακούς λόγους.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στο Πρωτόκολλο της ΕΛΣ (ΚΠΙΣΝ – Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα, όροφος 5Α), Δευτέρα-Παρασκευή, από 8.00 μέχρι 14.30, ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: protocol@nationalopera.gr

Η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Απριλίου 2025, στις 12.00.