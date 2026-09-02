Ακρόαση για την επερχόμενη θεατρική παραγωγή «Το Όνομα» (Le Prénom) των Matthieu Delaporte & Alexandre de La Patellière, σε μετάφραση Ελεονώρας Μελέτη και σκηνοθεσία Πασχάλη Αραμπατζή, ανακοινώνει η Metropolitan Productions.

Η πολυβραβευμένη γαλλική κωμωδία, που γνωρίσαμε και μέσα από την επιτυχημένη κινηματογραφική της μεταφορά το 2012, έρχεται στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο του 2027, στο Metropolitan: The Urban Theater.

Η νέα αυτή παραγωγή έρχεται μετά την επιτυχημένη παρουσίαση του «Δείπνου Ηλιθίων», επίσης σε παραγωγή της Metropolitan Productions και σε σκηνοθεσία Πασχάλη Αραμπατζή, μιας παράστασης που ξεχώρισε και βραβεύτηκε για την παρουσία της στο ελληνικό θέατρο.

Για τις ανάγκες της παράστασης, αναζητούνται επαγγελματίες άντρες ηθοποιοί, ερμηνευτικής ηλικίας 30–40 ετών.

Η ακρόαση απευθύνεται σε επαγγελματίες ηθοποιούς που επιθυμούν να συνεργαστούν με την ομάδα της Metropolitan Productions και να συμμετάσχουν σε μια παράσταση που απαιτεί ρυθμό, αμεσότητα, σκηνική ενέργεια και ουσιαστική ερμηνευτική παρουσία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν:

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Πρόσφατες φωτογραφίες (πρόσωπο και ολόσωμη)

στο email: productionsmetropolitan@gmail.com

Προθεσμία υποβολής: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026

Οι ηθοποιοί που θα επιλεγούν για την επόμενη φάση θα ενημερωθούν μέσω email για τις λεπτομέρειες και τον χρόνο διεξαγωγής της ακρόασης.

«Το Όνομα» (Le Prénom)

Matthieu Delaporte & Alexandre de La Patellière

Μετάφραση: Ελεονώρα Μελέτη

Σκηνοθεσία: Πασχάλης Αραμπατζής

Παραγωγή: Metropolitan Productions

Ιανουάριος 2027

Metropolitan: The Urban Theater | Θεσσαλονίκη