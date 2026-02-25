Για τις ανάγκες της παράστασης «Εκκλησιάζουσες – Γυναίκες στην εξουσία», που θα παρουσιαστεί το καλοκαίρι, ο σκηνοθέτης Θέμης Μουμουλίδης, ζητά νέες ηθοποιούς.

Η παράσταση ανεβαίνει με τη μορφή τσίρκου-cabaret, σε μουσική Θοδωρή Οικονόμου.

Οι νέες ηθοποιοί θα πρέπει απαραίτητα:

-Να έχουν άριστες επιδόσεις στο τραγούδι και στον χορό.

-Να μπορούν να διαβάζουν παρτιτούρα.

Η γνώση μουσικού οργάνου θα ληφθεί υπόψιν.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να στείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα και μια φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sofiabak96@gmail.com