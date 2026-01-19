Ακρόαση για το μιούζικαλ «Cabaret» διοργανώνουν οι Θεατρικές Παραγωγές Τάγαρης στις 16 και 17 Φεβρουαρίου, εν όψει της παράστασης που θα ανέβει τον Δεκέμβριο του 2026.

Αναζητούνται:

Χορευτές και χορεύτριες ηλικίας 20 έως 40 ετών µε ικανότητα στο τραγούδι, έντονη σκηνική παρουσία και δυναμισμό, διαφορετικούς σωματότυπους, σωματική δύναμη και ακροβατικές δεξιότητες.

Τραγουδιστές µε υψηλό επίπεδο χορευτικής ικανότητας.

Στους υποψηφίους θα ζητηθεί:

Ένας σύντομος µονόλογος της επιλογής τους

Η ερμηνεία του τραγουδιού «I Don’t Care Much»

Διδασκαλία χορογραφίας «Money»

Οι χορευτές µε ακροβατικές ικανότητες προτείνεται να ενσωματώσουν τα ακροβατικά στοιχεία προς το δυναμικό τέλος του τραγουδιού.

Υποψήφιοι που γνωρίζουν κλακέτες µπορούν προαιρετικά να παρουσιάσουν μια σύντομη χορογραφία, είτε εντός του «Money» είτε ανεξάρτητα.

Τρόπος συμμετοχής στην ακρόαση:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν φωτογραφία και βιογραφικό σημείωμα στο email: theatre.cv@gmail.com έως τις 28 /1.

Η επιλογή για συμμετοχή στην ακρόαση θα πραγματοποιηθεί βάσει των βιογραφικών.

Διάρκεια της ακρόασης:

Κάθε γκρουπ µπορεί να φτάσει έως τις δυο ώρες.

Η ακριβής ημέρα και ώρα θα γνωστοποιηθούν προσωπικά µέσω email έως τις 13 Φεβρουαρίου.

Τα βιογραφικά που δεν θα επιλεγούν, θα διατηρηθούν για µελλοντικές παραγωγές.